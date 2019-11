Weinheim. (web/zg) Und wieder ist er autofrei, der Weinheimer Postknoten. Seit Freitagabend und noch bis Montagfrüh; 4 Uhr, ist Weinheims Hauptkreuzung voll gesperrt. Die RNV will bei der Sanierung des Knotenpunkts am Wochenende so weit kommen, sodass dieser pünktlich zum Start in die „Fünfte Jahreszeit“ – am Montag ist der 11. 11. – wieder problemlos befahren werden kann.

Die Stadt Weinheim und der organisierte Einzelhandel haben sich auch für Samstag, 9. November, wieder Sonderaktionen einfallen lassen. Der Windeckplatz in der Mitte der Weinheimer Fußgängerzone wird zwischen 11 und 15 Uhr zünftig bewirtet. „Wenn die Stimmung passt, auch länger, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Weinheim. Es ist bereits der zweite Samstag, an dem das „Postknoten-Shopping“ angeboten wird.

Die „Woinemer Hausbrauerei“ schenkt dabei nicht nur Selbstgebrautes aus, sondern heizt auch eine Gulaschkanone an, in der hausgemachte Erbsensuppe simmert. Das Saxofon-Duo Pfisterer/Stoltze sorgt für Live-Musik auf der Fußgängerzone. Weine gibt es vom Weingut Schröder, in der Weinheim Galerie tritt von 14 Uhr an der Kinderzirkus „Multikulti“ auf, bis 16.30 Uhr gibt es einen Mitmach-Zirkus für Kinder. Außerdem eröffnet an diesem Tag um 11 Uhr der neue Weltladen in der Fußgängerzone. Die RNV-Linie 5, im Volksmund OEG genannt, kann man zwischen Heidelberg-Hauptbahnhof und Viernheim wieder kostenlos nutzen.