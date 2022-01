Weinheim. (web) In einem der zum Teil weithin sichtbaren Terrassenhäuser in der Huegelstraße haben sich am frühen Mittwochmorgen dramatische Szenen abgespielt. In einer der Wohnungen war aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Es war gegen 1.50 Uhr, als die Einsatzkräfte an die Straße am Waldrand eilten. Der Funkspruch lautete: "Menschenleben in Gefahr."

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr kamen die Polizeibeamten noch vor den Brandschützern an. Sie trafen den 89 Jahre alten Inhaber der Wohnung an – und eine 22-jährige Pflegekraft. Laut Polizei weigerte sich der 89-Jährige vehement, den Gefahrenbereich zu verlassen. So mussten die Beamten den Senior "an den Armen ergreifen und mit Nachdruck aus der Wohnung begleiten". Auch die benachbarten Wohnungen wurden vorsichtshalber geräumt.

Da der Brand im zweiten Stock ausgebrochen war, näherten sich die mit Atemschutzgeräten ausgestatteten Löschtrupps sowohl über das Treppenhaus als auch über die Drehleiter den Flammen. So konnten sie das Feuer rasch löschen.

Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden. Der 89-Jährige und die Pflegekraft wurden zunächst vor Ort behandelt, es bestand der Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Dann kamen sie in eine Klinik, wo sie laut Polizei bis auf Weiteres bleiben können. Die Wohnung ist nach Feuerwehrangaben nicht mehr nutzbar.

Update: Mittwoch, 19. Januar 2022, 19.27 Uhr