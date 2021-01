Weinheim. (pol/mare) Am Samstagabend hat die Polizei mit einem Großaufgebot eine Geburtstagsparty aufgelöst, an der 16 Personen teilgenommen hatten. Das berichten die Beamten.

Die private Veranstaltung fand demnach in einer Gaststätte in der Beckstraße statt. Entgegen des Corona-Verbots hatten sich 16 Personen in den Räumen der Gaststätte getroffen, um gemeinsam Geburtstag zu feiern. Vorausgegangen war eine Beschwerde einer Anruferin, die sich durch das Verhalten der Feiernden gestört fühlte.

Die größtenteils alkoholisierten Gäste, die wenig Einsicht zeigten, wollten sich gegen 23 Uhr zunächst der polizeilichen Kontrolle entziehen. Schließlich waren sieben Streifenwagenbesatzungen notwendig, um die Feier zu beenden und die Partygäste unter Kontrolle zu bringen.

Alle teilnehmenden Personen wurden wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung angezeigt. Außerdem erhielten sie einen Platzverweis. Gegen einen Partygast wird wegen des Verdachts des tätlichen Angriffes gegen Polizeibeamte ermittelt.