Weinheim. (cis) Die unauffälligste Stimme an diesem Abend war die der Partei "Die Linke". Als die Initiative "Doch Europa!" die Kandidaten zur Europawahl zur Podiumsdiskussion auf die Bühne des Rolf-Engelbrecht-Hauses bat, war Linken-Vertreter Martin Schirdewan schlicht nicht da. Während sich die Kandidaten von Bündnis 90/Die Grünen, CDU, FDP, Freie Wähler und SPD darum mühten, möglichst viele Botschaften ihres Europawahlprogramms unterzubringen, sparte sich Schirdewan auch ein späteres Auftauchen.

Somit verpasste er die Kommentare zu Themen wie etwa Klimaschutz und Umweltpolitik sowie die damit verbundene Frage zur Positionierung der Politiker zur "Fridays for Future"-Bewegung, die zuletzt auch in Weinheim mobilisiert hatte. Beim Kernthema zeigten Anna Deparnay-Grunenberg (B90/Grüne), Moritz Oppelt (CDU), Andreas Glück (FDP), Bernd Barutta (Freie Wähler) und Dominique Odar (SPD) Einigkeit darin, dass Fragen zu Klimaschutz und Umweltpolitik nur auf europäischer Ebene zu lösen sind und dass es noch viel zu tun gibt. Die Proteste der Schüler fanden dabei durchaus Unterstützung in der Politikerriege, wenn sich Glück auch wünschte, dass die Demonstrationen nicht in Konkurrenz zur Unterrichtszeit stünden.

Gerade das Thema "Klimaschutz und Fridays for Future" waren Punkte, die viele der 200 Zuhörer interessierten - etwa die Hälfte bestand an diesem Abend aus Schülern, ein großer Pulk von mehr als 40 Besuchern war eigens aus Viernheim gekommen. Entsprechend groß war dann das Entsetzen, als das Moderatorentrio Alexander Boguslawski, Adalbert Knapp und Roland Kern ankündigte, aufgrund fortgeschrittener Zeit das Thema "Urheberrecht" von der Tagesordnung zu nehmen.

"Das brennt den jungen Leuten unter den Nägeln", kam postwendend der Kommentar aus dem Auditorium. Also kamen Uploadfilter und das Abstimmungsverhalten der Parlamentarier in Brüssel doch zum Zug. Während Deparnay-Grunenberg und Odar sich hinter die Ablehnung der Parteigenossen stellten, erklärte Barutta, dass die Freien Wähler zwar dagegen gestimmt, er aber für die Richtlinie seien. "Ich denke nicht, dass die Uploadfilter zum Einsatz kommen", sagte er mit Blick auf die Wirtschaftsinteressen der Internetkonzerne, die "flexible Lösungen" suchen würden. Bei Moritz Oppelt war es anders herum: Der EVP-Block habe geschlossen für die Richtlinie gestimmt, er aber habe Bedenken. Auch Andreas Glück sah die Thematik "Urheberrecht" zwiespältig. Zur Honorarsicherung der Urheber sei sie im Kern richtig, er bevorzuge aber Mikro-Lizenzierung statt Uploadfilter.

Während sich die Kandidaten mit den großen Fragen nach mehr oder weniger Europa, den Grenzen der nationalen Souveränität und dem Beginn europaweiter Lösungsansätze zu einzelnen Themen befassten, hatten im ersten Teil des Abends Weinheimer mit europäischen Wurzeln erzählt, wie sie Europa empfinden und was sie prägt.

"Wir haben schon viel geschafft", sagte dabei André Salazar. Der gebürtige Spanier und Sohn einer Gastarbeiterfamilie verwies auf die früheren Schimpfworte für eben jene Gastarbeiter und ihre Familien, die es heute nicht mehr gebe. Eine Identifikation als Spanier oder Deutscher sei für ihn bis heute schwer.

Diesen Konflikt bestätigte Stella Kirgiane-Efremidou: "Mal bin ich die deutsche Griechin, mal die griechische Deutsche." Ihre lang besessene doppelte Staatsbürgerschaft sei bezeichnend für diese Zerrissenheit. Professor Sandor Vajna, selbst ungarischer Abstammung, bezeichnete Deutschland hingegen als sein Zuhause, während Iván Furlan-Cano als Sohn mit italienischem wie spanischem Familiengeflecht sowohl in Spanien als auch in Deutschland Heimat findet. Was alle einte, war die Überzeugung, dass Europa wichtig ist.

Dabei warb Dieter Maupais dafür, öfter einen Perspektivwechsel zu wagen statt des Verharrens in eigenen Ansichten: "Wir sollten daran denken, dass wir eine Gemeinschaft aus verschiedenen Ländern sind." Für diese Gemeinschaft wünschte sich Sandor Vayna "mehr Menschenverstand", etwa bei Regularien.

"Die Idee eines vereinten Europas ist in den letzten Jahren etwas unter die Räder gekommen", hatte Boguslawski zu Beginn des Abends gesagt. Mit Blick auf diese Uneinigkeit samt nationalistischer Tendenzen bezeichnete Furlan-Cano die Europawahl als zukunftsweisend. Das Bewahren Europas war dann auch der große Konsens, den André Salazar mit seinem Schlusssatz auf den Punkt brachte: "Das Auseinanderfallen Europas wäre für mich eine Katastrophe."