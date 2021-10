Von Julian Baum

Weinheim. Wer Piet Klocke in Gedanken folgen will – wenn das überhaupt möglich ist –, muss schnell schalten oder eine reiche Fantasie haben. Das Publikum im Café Central konnte den in Norddeutschland geborenen Kabarettisten und seine eigentümliche Weltbetrachtung am Montag erleben. Schon der Programmtitel war eine eher kryptische Angelegenheit: "Die Spanischattacke der 11 Amöben". Wie sich im Programmverlauf herausstellte, war es zusammengesetzter Sinn und Unsinn, köstlich verwoben. Noch während der Veranstaltung glichen die Programmfetzen einer Salatschüttelbox, mischten sich und reichten sich am Ende doch die Hand – wobei die Pointe in Klocke’scher Manier meist in den Köpfen des Publikums einschlug.

Aber: "Schluss der Worte, es beginne nun das Abendprogramm", eröffnete Klocke; nur um zu erklären, wie er sich Selbiges vorstelle: eine Lesung und Musik, zwei Teile – "sonst bekommen wir ja kein Ganzes" – und "viele Dinge zwischenrein". In der Hauptsache wolle er lesen, aber nur lesen schaffe er nicht mehr, darum gebe es auch Musik. Literarisch wartete Klocke mit einer Salve an Bonmots auf, die er in seinem 2021 erschienenen Buch "Fürs Leben muss man geboren sein: Notiertes Nichtwissen" festhielt. Zum Humor etwa wusste er: "Humor kann komischerweise nur der, der es ernst meint."

Mal im freien Vortrag ... Foto: Kreutzer

Aber er las auch kleine Prosastücke: Die Begegnung eines Einbrechers mit einem Eigentümer, ein abstruses Duell um die Beute, wobei die "Rollen klar verteilt sind". Viele seiner Geschichten legen Entwicklung zugrunde, und so bedauerte er, eine solch hanebüchene Auseinandersetzung gebe es heutzutage wohl nicht mehr. Dafür die Möglichkeiten, Waffen zu Discountpreisen im Darkweb zu erstehen. Wohin diese Abschweifung führte? So genau wusste das niemand. Einen "Roten Faden" konnten die Zuschauer nicht erwarten: "Da bekommen Sie den Pullover nicht bis Weihnachten", endete Klocke abrupt. Es ist sein bekanntes Verwirrspiel.

Vollständiger die Lebensweisheit "Im Fluor-farbenen Schlafanzug kann man schlechter einschlafen, wird nach einem Erdbeben aber auch leichter gefunden." Ein Genuss fürs Ohr, die Verknüpfung aber eine Herausforderung für den Verstand. Ebenso sprunghaft die Musik: Auf einer Beatmaschine arrangierte, sampelte und spielte er einen breiten Wulst aus allen Genres. Das erste Stück eröffnete mit einem Hip-Hop-Beat der neunziger Jahre, Klocke sang dazu auf Englisch. In der Mitte erinnerte er an den Classic-Rock der Eagles, bevor er in eine theatralische Ballade wechselte. Analog zu seinem Vortrag lässt sich sagen: Er verwendete alle Motive, die nicht niet- und nagelfest waren. Hier und da gab es kleine Kommentare, Seitenhiebe auf Jazzmusiker etwa, die "viel Freiheit haben, und das sogar unbezahlt".

... mal lesend ... Foto: Kreutzer

In der zweiten Hälfte des Abends las Klocke eine Passage, die das Selbstverständnis männlicher Errungenschaften in der Geschichte aufweichte. Angefangen bei den Höhlenmännern, die "zwei Mufflons in – wohlgemerkt – einer Hand auf den Grill schmeißen" und mit Kreide in der anderen ihre heroische Tat an den Wänden verewigten. Die Höhlenfrauen dürften nur mit den Köpfen geschüttelt haben.

Und zur Zeit der Kreuzzüge, in denen Männer "in Blech losgezogen sind und … joa", warf er nur einen leichten Lichtschein auf das Ereignis. Interessanter fand er, dass wohl viele Länder gar nicht entdeckt worden wären, wenn nicht "Pferde in Verantwortung traten und die visierlosen Ritter durch die Felder" peitschten. Problematisch hingegen war, dass viele Männer nicht aus dem Krieg zurückkehrten, um die Keuschheitsgürtel ihrer Gattinnen zu öffnen. Auch heute gebe es wohl nur noch wenige, die des Lötens mächtig wären. Gut also, dass sich diese Praxis seit Langem nicht mehr durchgesetzt habe.

... mal an der Beatmaschine mixte er sein Programm zusammen wie einen deftigen Salat in der Box. Foto: Kreutzer

Abschließend gab es ein irrwitziges Technosample, der Klockes Qualitäten als DJ bewies. Aber er war ja nicht im Technotempel, sagte er, dazu sei er einfach falsch gekleidet. Als Klocke gegen zehn vor zehn von der Bühne trat, schmissen sich die Zuschauer hinten schon in ihre Jacken und Mäntel; die erfreuten vorderen Ränge aber klatschten ihn zurück auf die Bühne, wo er bis kurz nach zehn Ansichten über Sport teilte, à la der kuriosen Betrachtung: " Bei manchen Schiedsrichterentscheidungen ist wohl gelb geflossen." Was er damit wohl meinte?