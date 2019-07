Weinheim. (RNZ) "In den Weinheimer Ortsteilen Rippenweier, Rittenweier und Ritschweier kam es zu einer Unterbrechung der Wasserversorgung." Das haben die Stadtwerke Weinheim am Mittwochabend auf ihrer Webseite unter der Rubrik "Meldungen" bekannt gegeben.

Schuld an der Unterbrechung sei ein Wasserrohrbruch. Obwohl laut Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinheim (SWW), noch am selben Tag und in der Nacht fieberhaft an der Behebung des Schadens gearbeitet wurde, lief das Wasser erst am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr wieder.

Krämer betont indessen, dass die SWW die betroffenen Ortsteile zwar mit Trinkwasser versorgen: „Es sind aber nicht unsere Leitungen.“ Die Leitungen gehören dem „Zweckverband Gruppenwasserversorgung Eichelberg“, in dessen Auftrag ein Hirschberger Ingenieurbüro Zuständigkeiten für die Infrastruktur übernimmt. Die Stadtwerke hätten die Arbeiten vor Ort aber unterstützt, so SWW-Geschäftsführer Krämer.

Update: Donnerstag, 11. Juli 2019, 21.20 Uhr