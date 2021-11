Weinheim. (RNZ) Gewalt gegen Mädchen und Frauen ist eine der am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen der Welt. Allein in Europa ist jede dritte Frau betroffen. "Diese Form der Gewalt gibt es auch in unserer Stadt", teilt der Soroptimist-Club Weinheim mit und macht deshalb noch bis Samstag, 27. November, mit einer Ausstellung im Shoppingcenter Weinheim-Galerie auf das Thema aufmerksam. Außerdem verteilt der Club rund 4500 Bierdeckel mit Kontaktdaten, damit Betroffene schnelle Hilfe erhalten.

Die Kampagne "16 Days of Activism Against Gender Violence" ist von der UN ins Leben gerufen worden. Jedes Jahr finden 16 Tage lang weltweit Veranstaltungen und Aktionen statt, um auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Dieses Jahr enden die Orange-Days am Freitag, 10. Dezember: dem Internationalen Tag der Menschenrechte. Gebäude und Wahrzeichen werden in die Farbe Orange getaucht. Ziel ist, zu sensibilisieren und zu mobilisieren. Die Farbe Orange steht für eine hellere Zukunft, frei von Gewalt.

Das Engagement zu den Orange-Days der Soroptimist-Clubs in Deutschland steht unter dem Motto "Umsetzung der Istanbul-Konvention und Präventionsarbeit". Dieses Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt ist ein im Jahr 2011 in Istanbul ausgearbeiteter völkerrechtlicher Vertrag, der von 45 Staaten unterzeichnet und bisher von 34 ratifiziert wurde. Die Konvention verpflichtet die Vertragsstaaten, von Amts wegen tätig zu werden – auch in Fällen, in denen das Opfer seine Aussage oder Strafanzeige zurückzieht. "Dies ist wichtig, um Zyklen von Gewalt und Missbrauch zu stoppen, aus denen sich die Opfer aufgrund gemeinsamer Kinder oder finanzieller Abhängigkeit nicht befreien können", sagt Annette Heuser, Präsidentin des Soroptimist-Clubs Weinheim: "Wenn die Konvention konsequent umgesetzt wird, kann sie Leben retten." Allerdings ist die Türkei in diesem Jahr aus der Istanbul-Konvention ausgetreten. Auch Polen hat 2020 angekündigt, die Konvention verlassen zu wollen. In Weinheim liegen nun Bierdeckel in Restaurants und Kneipen aus, zu sehen sind Kontaktdaten zu Hilfsangeboten. Der Club hat dieses Format gewählt, weil Bierdeckel einfach mitzunehmen sind, ohne aufzufallen. Denn das Thema ist nach wie vor eines, das nicht offen kommuniziert wird. Doch über diesen Weg hoffen die Soroptimistinnen, Betroffene zu erreichen und ihnen Mut zu machen.

"Geschlechterspezifische Gewalt hat unzählige Gesichter. Millionen Frauen und Mädchen sind betroffen. Sie beinhaltet körperliche und sexuelle Gewalt, Handlungen wie Vergewaltigung, Genitalbeschneidung und Menschenhandel", so Heuser. Auch seelische Gewalt im Internet und Ausgrenzung gehörten dazu.