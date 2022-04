Das Oberflockenbacher Osterbrunnen-Team (v.l.): Conny Schmitt, Doris Schmitt-Nittel und Mihai C. Capatina präsentieren den in den ukrainischen Nationalfarben geschmückten Brunnen im Ortszentrum. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim-Oberflockenbach. Es ist ein ebenso persönliches wie über politische Parteigrenzen hinweg harmonisierendes "Schmitt-Einander", das Doris Schmitt-Nittel und Conny Schmitt pflegen. Seit 1999 verwandeln die mittlerweile 80 Jahre alte langjährige Vorsitzende des CDU-Ortsverbands sowie die Ortschaftsrätin der Freien Wähler und Lehrerin an der Theodor-Heuss-Grundschule den Sandsteinbrunnen vor der Alten Schule in Oberflockenbach in einen "Osterbrunnen". Der von der CDU gestiftete Brunnen war seinerzeit auf Initiative des im August 2020 im Alter von 91 Jahren verstorbenen Ehemanns von Doris Schmitt-Nittel, dem Heimatforscher, Autor, Steinbildhauer, Chorleiter, Gemeinde- und Ortschaftsrat sowie ehemaligen Rektor der Lützelsachsener Grundschule, Gerhard Schmitt, installiert worden.

In diesem Jahr geht von dem Wasserspender ein besonderes und starkes Zeichen der Solidarität aus. Unter der blau-gelben Fahne der Ukraine zeigen – verteilt über das Gesamtensemble der Anlage – blaugelb gebänderte Osterkränze und Ostergebinde sowie in den Nationalfarben der Landes bemalte Eier die Verbundenheit der Oberflockenbacher mit der unter dem russischen Angriffskrieg leidenden Bevölkerung. "Zentnerschwere Steine" seien ihr vom Herzen gefallen, "als alles pünktlich geklappt hat", so Doris Schmitt-Nittel beim Fototermin mit der RNZ.

Blaue Bänder warenkaum noch zu bekommen

Knackpunkt war das Besorgen der "nirgendwo aufzutreibenden blauen Bänder" gewesen, gewährt sie Einblicke in ihr von den Ereignissen in der Ukraine aufgewühltes Seelenleben. Das mit der Installation verbundene Anliegen erläutert Conny Schmitt. "Wir wollen gegenüber dem ukrainischen Volk und den Menschen, die nach ihrer Flucht vor dem Krieg inzwischen auch in Weinheim angekommen sind, ein sichtbares Zeichen des Zusammenhalts setzen." Vielleicht gelinge es damit zugleich, den vielfach Traumatisierten ein "Ihr seid willkommen!" zu signalisieren und ein "kleines Lächeln auf ihre Gesichter zu zaubern", hofft sie.

Über eine aktive Whatsapp-Gruppe hat Conny Schmitt als Lehrerin einer ersten Klasse ihre Schüler zum Bemalen von ausgeblasenen Eiern animiert. Für ihre Klassenkameraden stellvertretend genannt sein soll Nele, der mit ihren in Blaugelb gehaltenen Eiern einige besonders schön gestaltete Exemplare gelungen sind und die Buchs-Zweige zieren. Nicht zu vergessen der aus Rumänien stammende Mihai G. Capatina. Als "gute Seele" des Ganzen sorgte er gemeinsam mit seiner Frau Maria und den beiden "Schmitts" dafür, dass sich die Anlage, in der sich auch zwei hölzerne Häschen inmitten eines Strohballens ein Stelldichein geben, in einen echten "Hingucker" verwandelt hat. "Nur das über den Winter abgestellte Wasser, das den Brunnen füllen soll, fließt noch nicht", richtet sich die Bitte des Trios an den zuständigen "Wassermeister" der Stadt zum baldigen vorösterlichen "Hahnaufdrehen" und "Wasser marsch!".