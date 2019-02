Nach fast fünf Stunden stand am Dienstag schließlich eine Liste mit CDU-Kandidaten fest, die am 26. Mai bei der Kommunalwahl antreten werden. Wie vor fünf Jahren, verlief die Nominierungsversammlung aber nicht ohne heftige Konflikte. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim-Oberflockenbach. Ein Déjà-vu der unliebsamen Art erlebten am späten Dienstagabend die Weinheimer Christdemokraten. Was zunächst als lockerer Odenwald-Wahl-Spaziergang begonnen hatte, entpuppte sich im Lauf der Veranstaltung vor allem für Stadtrat Sascha Pröhl und den CDU-Ortsverbandsvorsitzenden Hans-Peter Masuch als fast fünfstündiger Marathonlauf und Horrortrip. Wobei das Szenario fast auf den Tag genau fatal an die Versammlung vor fünf Jahren erinnerte.

Damals waren die für die Listenplätze zwei und vier vorgeschlagenen Stadträtinnen Elke König und Christina Eitenmüller beim vorgeschriebenen Quorum durchgefallen und hatten sich anschließend der Weinheimer Liste (WL) angeschlossen. Eitenmüller, die später dem Gemeinderat eine Zeit lang als Fraktionslose angehörte, hat inzwischen bei den Freien Wählern eine neue Heimat gefunden. König zog sich nach einem kurzen Gastspiel bei der WL völlig aus der Politik zurück.

Bei der diesjährigen Nominierungsversammlung traf es zwei Männer: Im ersten Wahlgang stimmten 32 der 72 Mitglieder für Masuch auf Listenplatz drei. 33 votierten mit Nein, fünf enthielten sich der Stimme. Noch eklatanter wurde Pröhl abgestraft. Er erhielt lediglich 29 Ja- bei 38 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Beide traten dennoch zu einem zweiten Wahlgang an. Masuch erhielt jetzt nur noch 28 Ja- bei 38 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. Daraufhin verzichtete er auf eine dritte Runde: Für ihn sei das Thema erledigt. Er wisse, dass er keine unumstrittene Figur sei. Doch er besitze Rückgrat und habe sich nie verbogen.

Sascha Pröhl. Foto: Kreutzer

Pröhl kam im zweiten Wahlgang auf nur noch 22 Befürworter, 45 stimmten gegen ihn, zwei enthielten sich. Der noch amtierende Stadtrat und Pressesprecher des Ortsverbandes stellte sich dennoch einem dritten Wahlgang: Er werde sich von denen, "die Rachegelüste zeigen und Befindlichkeiten gegen mich hegen", auch noch ein drittes Mal "eine Watschn abholen". Wenn die CDU "Gestaltungsanspruch" für die Stadt erhebe und Signale aussende, stärkste politische Kraft sein und die Zukunft gestalten zu wollen, so wäre seine Nichtnominierung das falsche Signal an die Wähler, sagte Pröhl - und scheiterte erneut mit einem Ergebnis von 25 Ja- zu 40 Nein-Stimmen bei vier Enthaltungen.

Für die Christdemokraten kam es nach dieser "Roten Karte" aber noch schlimmer. "Aus Solidarität" zu Masuch und Pröhl, die in Muckensturm auf der vor Wochenfrist getrennt abgehaltenen Ortsverbandsversammlung einhellig für die genannten Listenplätze nominiert worden waren, kündigten die zuvor mit großen Mehrheiten auf Listenplatz 15 gewählten Denise Düser, Alexia Beer (Listenplatz 17), Klaus Hafner (18) und Rolf Schmidlin (21) an, ihre Kandidatur zurückzuziehen.

Er sei von der Abfuhr für Masuch und Pröhl erschüttert, machte Schmidlin seinem Unmut Luft. Der Stadtverband respektiere die Wahlvorschläge des Ortsverbandes nicht, da könne man sich die Ortsverbände künftig gleich sparen.

Entsetzen darüber herrschte nicht nur bei Toto-Lotto-Geschäftsführer und Versammlungsleiter Georg Wacker und Stadtverbandschef Holger Haring. Auch die übrigen der mehr als 80 Anwesenden, unter ihnen Weinheims gewählter Oberbürgermeister Manuel Just, waren schockiert. Sollte die CDU lediglich mit 30 oder 31 von 36 möglichen Kandidaten ins Rennen um die Gemeinderatssitze gehen? Jeder der Bewerber ab Platz fünf hinter Pröhl rückte um zwei Plätze nach oben. Die dadurch freien Listenplätze 20 und 21 wurden durch die Ersatzkandidaten Vitor Monteiro da Silva und Helmut Ebert aufgefüllt.

Man sitze gemeinsam "auf dem Schiff CDU", der Rückzug der Kandidaten gehe zu Lasten aller. Falls man mit einer unvollständigen Liste antreten müsse, machten Wacker und Haring deutlich: "Wir dürfen unsere Chancen, wieder stärkste Fraktion zu werden, nicht leichtfertig verspielen." Nachdem die beiden die Bewerber gebeten hatten, keine "Kurzschlusshandlungen" vorzunehmen, die dem Interesse der Partei schadeten, zeigten sich die Abweichler bereit, die Rücknahme ihrer Kandidatur "zu überschlafen". Man werde sich im Laufe der Woche im engsten Kreis zusammensetzen, sagte Masuch. Und danach "sehen, wie wir mit der Situation weiter umgehen".