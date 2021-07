Weinheim. (RNZ) In den vergangenen Wochen hat das Baden am Waidsee die Gemüter erhitzt – auch ohne Sommerhitze. Jetzt hat die Stadt ein Lösungsangebot vorgelegt. Um schnell handeln zu können, hat OB Manuel Just am Donnerstag eine Eilentscheidung getroffen und den Gemeinderat informiert. Wesentlicher Punkt: Schon vom nächsten Donnerstag, 15. Juli, an wird es zusätzliche, kurzfristige und kostenlose Angebote im Strandbad geben, in dem dann selbstverständlich die Badeaufsicht sichergestellt wird. Dafür wird das Bad täglich zwischen 18.30 und 20.30 Uhr für Feierabendschwimmer geöffnet. Damit ist gewährleistet, dass Menschen ein erfrischendes Bad nehmen können, ohne den Tageseintritt zu bezahlen.

Wegen Corona sind Warteschlangen an der Kasse aber weiter zu vermeiden: Nun sollen 200 kostenlose Abendtickets per App freigeschaltet werden. Schwimmer können die Karten über das E-Ticket-System buchen. Zudem erfolgt die Ausgabe 100 kostenloser Abendtickets mit Erfassung der Kontaktdaten an der Strandbadkasse. Diese kostenlosen Abendkarten werden nicht im limitierten Tageskontingent berücksichtigt.

Außerdem ermöglicht die Stadt für den ganztägigen Badebetrieb und die restliche Badesaison ein Dauerkartenangebot. Diese Karten kosten für Erwachsene 35 Euro, ermäßigt 20 Euro. Der Verkauf der Dauerkarten erfolgt mit dem Hinweis, dass bei Änderungen der Corona-Verordnung kein Anspruch auf Eintritt, Rückabwicklung oder Erstattung besteht.

Die Stadt schöpft die aktuelle Coronaverordnung aus, sodass die Besucherkontingente ab dem 15. Juli auf 5500 angehoben werden. Schüler an Weinheimer Schulen bekommen eine einmalige Freikarte – wie vom Stadtjugendring beantragt. Die Freikarten sind bereits vorbereitet und werden im Laufe der nächsten Woche an die Schulen in der Stadt verteilt.

Mit diesen Zusatzangeboten, so Just, sei es gelungen, ein sozial und ökologisch verträgliches Paket zu schnüren, um auch Menschen mit wenig Geld und Zeit ein Badeangebot zu machen: "Niemand muss wildbaden gehen, wenn er mal kurz ins Wasser will." Er dankte den Mitarbeitern des Waidsee-Teams für die Flexibilität, die nun praktiziert wird. Wildes Baden außerhalb des Bades werde aber aus haftungsrechtlichen und ökologischen Gründen weiter nicht akzeptiert.