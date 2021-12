Weinheim. (zg/RNZ) "Nachdenken statt Querdenken. Gegenseitig schützen. Demokratie bewahren. Nicht leugnen": Mit dieser Botschaft wenden sich Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just, Erster Bürgermeister Torsten Fetzner sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Weinheimer Gemeinderatsfraktionen jetzt an die Öffentlichkeit, unter anderem mit einer Plakatkampagne in Zeitungen und den Sozialen Netzwerken.

Die Aktion, die mit einem Gruppenbild der Kommunalpolitiker vor dem Schloss auch optisch betont wird, entspricht dem Anliegen des Weinheimer Rathauschefs, den sogenannten "Spaziergang" am Montagabend in Weinheim und anderen Städten der Region scharf zu kritisieren. Alleine in der Zweiburgenstadt waren etwa 100 Gegner der Corona-Politik von Bund und Land durch die Straßen gezogen – mit Schwerpunkten auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone.

"Das war ein klarer und meiner Ansicht nach bewusster Rechtsbruch", so der Oberbürgermeister, der sich klar hinter den Einsatz der Polizeikräfte stellte. Er verwies darauf, dass Versammlungen im Sinne von Artikel 8 des Grundgesetzes auch in Corona-Zeiten vom Gesetzgeber bewusst zulässig geblieben sind, wenn Auflagen und Hygienevorschriften eingehalten werden. Vor diesem Hintergrund sei der nicht angemeldete so genannte "Spaziergang" eine bewusste und nicht akzeptable Provokation gewesen, so der OB. Offensichtlich sei es sogar das erklärte Ziel dieser Aufmärsche, die Corona-Auflagen zu ignorieren. "Die Polizei hat hier keine andere Wahl, als den Rechtsstaat zu verteidigen", betonte er. Als die Beamten Personalien der Beteiligten aufnehmen wollten, war es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen, bei denen zwei Polizisten Verletzungen erlitten.

Der Polizeieinsatz sei nach Meinung des Oberbürgermeisters besonnen und angemessen gewesen. Um eine klare Botschaft zu senden in Richtung der "Coronaleugner", trafen sich Manuel Just, Torsten Fetzner sowie die Vertreter der Gemeinderatsfraktionen Frieda Fiedler (Grün-Alternative Liste), Günter Bäro (Freie Wähler), Heiko Fändrich (CDU), Stella Kirgiane-Efremidou (SPD), Wolfgang Wetzel (FDP) und Carsten Labudda (Die Linke) auf der Schlossparkwiese vor dem Rathaus zum gemeinsamen Foto.

Dieses wird auch in einer Kampagne verwendet, mit der die Stadt in den nächsten Tagen für die Bewahrung der Demokratie und für Achtsamkeit der Menschen im Umgang miteinander werben will.