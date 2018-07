Weinheim. (web) Schon der Auftakt saß: Als erster Redner der gestrigen Abschiedsveranstaltung für OB Heiner Bernhard in der voll besetzten Stadthalle legte Erster Bürgermeister Torsten Fetzner eine kabarettreife Leistung hin. Der designierte Interims-OB nahm Bernhard, die Weinheimer und den Gemeinderat kräftig auf die Schippe, konnte aber auch über sich selbst lachen: "An Fastnacht habe ich Heiner gefragt, ob er mich mit dem Krempel alleine lassen will. Dass es dann wirklich so kommt, hätte ich mir nicht träumen lassen."

Verabschiedung von OB Heiner Bernhard in Weinheim







































OB-Wahlgewinner Manuel Just, Regierungspräsidentin Nicolette Kressl, Landrat Stefan Dallinger, Mannheims OB Peter Kurz sowie zahllose Repräsentanten von Politik, Gesellschaft und Kirchen kamen danach zu Wort: in Gesprächsrunden mit SWR-Mann Gerhard Mandel. Im "Interview" mit fünf von sieben Fraktionschefs war auch der eine oder andere Bernhard-kritische Ton zu vernehmen.

Ansonsten überwogen die harmonischen Klänge. Dies war den vielen lobenden Worten für Bernhards Engagement im Bildungswesen zu verdanken; aber auch dem Nachwuchsensemble "Woinem Brass". Die Laudatio durfte Dallinger halten - ausgerechnet der Politiker, gegen den sich Bernhard bei der OB-Wahl 2002 durchgesetzt hatte. Heute sind sie Freunde.

In einer zum Teil bewegten Abschluss-Rede - er dankte ausführlich seinen engsten Mitstreitern und seiner Familie - ging Bernhard auch auf schwierige Phasen seiner Amtszeit ein. Zum Schluss erhob sich der Saal - und spendierte Bernhard stehende Ovationen.