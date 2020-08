Von Philipp Weber

Weinheim. Eigentlich hatte Hasan Sarica, der frühere Vorsitzende der Weinheimer Moscheegemeinde, in seinem persönlichen Statement von letzter Woche einige Dinge klarstellen und die eine oder andere Woge glätten wollen. Doch vor allem mit seiner Kritik am Verein "Nordstadtfreunde" hat er den Streit um den im Frühjahr geäußerten Wunsch der Moscheegemeinde nach einem öffentlichen Gebetsruf in Pandemiezeiten in die nächste Runde geführt.

Die "Anschuldigungen" des ehemaligen Vorsitzenden des Moscheevereins gegenüber den Weinheimer Nordstadtfreunden (WNF) könne sein Verein nicht so stehenlassen, denn sie entsprächen nicht der Wahrheit, reagiert der WNF-Vorsitzende Hans-Jörg Klumpnun – und spricht in diesem Zusammenhang sogar von einer "Gegendarstellung".

Hans-Jörg Klump

Was ist passiert? In seiner Stellungnahme hatte sich Sarica, der dem Moscheeverein noch bis Anfang dieses Jahres vorsaß, darüber geärgert, dass Inhalte eines eigentlich vertraulichen Gesprächs mit Verwaltungs- und Fraktionsvertretern Ende Juli im Stadtteil die Runde gemacht hatten. Unter anderem dadurch sei das Thema hochgekocht und zum Nachteil der Moscheegemeinde verallgemeinert worden. Der Stadtteilverein wurde in diesem Zusammenhang auch von anderer Seite genannt, weil er sich in seinem Newsletter ebenfalls zum Thema geäußert hatte.

"Richtig ist, dass dem (Stadtteil-)Verein die Inhalte der vertraulichen Gespräche zwischen der Stadt Weinheim und dem Moscheeverein (zunächst) gar nicht bekannt waren", schreibt Klump.

"Richtig" sei auch, dass ihn selbst "einige Mails und Telefonanrufe" von Nordstadtbürgern erreicht hätten: Die Bewohner des Stadtteils hätten von ihm wissen wollen, ob es wahr ist, dass "die Moschee den Antrag gestellt hat, den Gebetsruf als Zeichen der Solidarität in der Pandemie zumindest eine Zeit lang per Ausnahmegenehmigung zuzulassen" und ob es schon "Ergebnisse" gibt. Laut Klump war damit schon vor Veröffentlichung des Newsletter-Beitrags bekannt, dass die Glaubensgemeinschaft dieses Anliegen verfolgt.

Woher die Gerüchte kamen, sei den Nordstadtfreunden unbekannt. Klump trägt den Beitrag noch einmal wörtlich vor: "Der Antrag des Moscheevereins, das Minarett zur religiösen Wortverkündung zu nutzen, sorgte unter den Anwohnern der Nordstadt (...) für viel Gesprächsstoff. Der Antrag wurde abgelehnt."

"Auch diese Aussage entspricht der Wahrheit", findet Klump. Wobei man das offenbar auch anders sehen kann: Immerhin wehrt sich der Moscheeverein seit Wochen gegen den Begriff "Wortverkündung", weil dieser Missionierungsabsichten suggeriere, die die Glaubensgemeinschaft gar nicht hege. Außerdem – und das hatte Sarica erst letzte Woche geschrieben – hätte der Gebetsruf einmal pro Woche und nur in der Zeit des Lockdowns übertragen werden sollen, per Lautsprecher. Also nicht von der Spitze des Minaretts aus.

Klump äußert sich indes auch zu dem Newsletter seines Vereins. Mit dessen Hilfe wollten die Nordstadtfreunde "offen und neutral" über Vorkommnisse und Gesprächsthemen in ihrem Viertel informieren: "Wir haben uns weder positiv noch negativ zum Antrag des Moscheevereins geäußert." Genauso objektiv wäre auch über die evangelische oder die katholische Kirche berichtet worden, wenn es entsprechenden Gesprächsstoff gegeben hätte, so Klump. Sarica habe das "sensible Thema" stärker befeuert als der "harmlose Hinweis" in dem Newsletter-Beitrag, findet Klump. Die Nordstadtfreunde verhielten sich, was Religion und Politik betrifft, vollkommen neutral. "Es bestand immer ein gutes Verhältnis zum Moscheeverein, aus dem auch einige Mitglieder unserem Verein angehören", erinnert sich Klump. Er habe Sarica sehr geschätzt – und sei nun umso erstaunter über dessen Kritik.

Tatsache ist: Als das Thema in der Weinheimer Nordstadt mehr und mehr die Runde machte – auch per WNF-Newsletter –, ging die Stadt Weinheim mit einer eigenen Information an die Öffentlichkeit. Ein Abstimmungs-Gespräch mit dem Moscheeverein hatte sie zuvor offenbar genauso wenig gesucht wie die Nordstadtfreunde vor deren Publikation.