Weinheim. Ein Bolzplatz im Wert einer großzügigen Eigentumswohnung? Nicht nur die Sozialdemokraten mussten angesichts eines Betrags von rund 400.000 Euro schlucken. So viel kostet ein Bolzplatz nahe der Moschee in der Nordstadt. Die Fraktionen stimmten dem Projekt im Verlauf der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch folglich nur zögerlich zu. Fünf SPD-Stadträte votierten sogar dagegen, Susanne Tröscher (CDU) enthielt sich ihrer Stimme.

Während der Debatte riss OB Manuel Just der Geduldsfaden: „Der Gemeinderat diskutiert das Thema seit Jahren“, verwies er auf die Nordstadt-Vereine, die sich schon lange einen „Bolzer“ für die Jugend im Viertel wünschen. „Die Fraktionen erteilen uns Arbeitsaufträge, wir marschieren in die vorgegebene Richtung, und wenn die Entscheidung ansteht, kriegt man kalte Füße. Wenn wir jetzt vertagen, machen andere nicht mehr mit“, grollte er. Möglicherweise schwang an dieser Stelle noch Ärger über die Vertagung der „Hotelfrage“ mit, die die Fraktionen kurz zuvor erzwungen hatten.

In den Fraktionsbeiträgen zum Nordstadt-Bolzplatz wurde immer wieder der neue „Bolzer“ am Rande der Anschlussunterbringung in der Klausingstraße (Weststadt) genannt. So auch in den Ausführungen von Elisabeth Kramer (GAL). In der Weststadt lagen die Baukosten bei nur 142.000 Euro. Beim Bolzplatz in der Nordstadt ist jedoch mit Herstellungskosten von 341.000 Euro zu rechnen. Hier sei eine größere Fläche zu bearbeiten, das Grundstück zwischen Moschee und Bahngleisen habe seine Tücken – und die Baufirmen verlangten mehr und mehr Geld, so die Verwaltung. Die Kosten steigen sogar gen 400.000 Euro: Die Stadt muss Grundstücke eines benachbarten Kfz-Betriebs kaufen sowie Flächen mit einem weiteren Betrieb tauschen.

Oliver Kümmerle (Freie Wähler) warb trotzdem um Zustimmung: Die Nordstadt warte auf das Bolz- und Freizeitgelände, dessen Kosten geklärt seien. Zumal die Lage ideal sei, so der Polizeibeamte: nicht allzu abgelegen, aber doch so weit ab vom Schuss, dass der „Bolzer“ nicht stört. Holger Haring (CDU) verlangte dagegen, sich „noch einmal alle Einsparmöglichkeiten durch den Kopf gehen lassen“. Schließlich müsse der Haushalt genehmigungsfähig bleiben.

Stella Kirgiane-Efremidou (SPD) stellte klar, dass die SPD einen „Bolzer“ für die Nordstadt wolle. Angesichts der enormen Kosten („Wir sind erst seit einer Woche im Bilde“) und des abgelegenen Standorts an der Moschee plädierte sie für einen Bolzplatz an der Hopfenstraße.

Carsten Labudda (Die Linke) und Karl Bär (FDP) wiederum setzten sich für eine sofortige Beschlussfassung ein. Bürgermeister Torsten Fetzner warnte vor angeblichen Alternativstandorten: So seien die Boden- und Besitzverhältnisse auch an der Hopfenstraße komplex. Dennoch gab es die Sitzungsunterbrechung, die CDU und SPD erbeten hatten. Das Ergebnis: Der Großteil der CDU stimmte im Sinne der Verwaltung ab, die SPD blieb bei ihrem Nein.