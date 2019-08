Von Günther Grosch

Weinheim. Abschiednehmen von einer im Laufe von 23 Jahren lieb gewonnenen Einrichtung gilt es für die Serviceclubdamen des "Ladies Circle (LC) 29 Weinheim". Nachdem die Landesheim-Bauverordnung künftig nur noch Einzelzimmer erlaubt, muss auch im Paul-und-Charlotte-Kniese-Haus der Nikolauspflege der Förder- und Betreuungsbereich für die zum Teil mehrfach behinderten Bewohner umgebaut werden. "Die Bauarbeiten für eine Erweiterung der Wohngruppen im Erdgeschoss sind bereits in vollem Gange", so Heimleiterin Daniela Osterndorf. Was zur Folge hat, dass der Secondhand-Kleiderverkauf des Ladies Circles dort nicht mehr stattfinden kann.

Seit 1996 haben die Ladies jeweils im Frühjahr und im Herbst den Secondhand-Kleiderverkauf zugunsten sozialer Projekte in den Räumen der Nikolauspflege in der Waidallee veranstaltet.

Dass das nun nicht mehr möglich ist, bedaure man sehr, sagte LC-Präsidentin Lucia Mugner, die gemeinsam mit Julia Hetzler an Osterndorf einen 1000-Euro-Spendenscheck aus dem diesjährigen Frühlings-Kleiderverkauf übergab. Die Unterstützung des Sozialprojekts Nikolauspflege habe schon in der Gründungsphase des LC 29 Weinheim "von Anfang an im Vordergrund der guten Tat" gestanden. Das soll auch so bleiben.

"Wir trennen uns zwar von den Verkaufsräumlichkeiten, aber nicht von der finanziellen Hilfestellung für das Paul-und-Charlotte-Kniese-Haus", versprach Mugner. Der Kleiderverkauf stelle einen wichtigen und stabilen Bestandteil der LC-Einnahmen dar. Allein in den zurückliegenden zehn Jahren habe man damit rund 70.000 Euro eingenommen, die an lokale Projekte und Vereine gespendet wurden.

Der Secondhand-Kleiderverkauf wird künftig im "Haus der AWO" in der Burggasse 20 stattfinden. Die Lage dort sei logistisch günstig und man habe eine längerfristige Perspektive. Zwar sei der Umzug nach mehr als zwei Jahrzehnten "schon ein bisschen herausfordernd", sagte Mugner. Noch viel wichtiger aber sei es, die langjährige treue Kundschaft auch von dem neuen Standort "zu überzeugen und dorthin mitzunehmen".

Weil "jede Änderung auch neue Chancen mit sich bringt", so Mugner, sind die Ladies zuversichtlich, den Kleiderverkauf in den neuen Räumen "ein bisschen auffrischen" und der Veranstaltung ein "neues Kleid verpassen" zu können. Der erste Verkauf in den neuen Räumlichkeiten findet am Samstag, 12. Oktober, von 10 bis 13 Uhr statt. Im Paul-und-Charlotte-Kniese-Haus wird währenddessen weiter gewerkelt.

Von dem jetzt erhaltenen Spendengeld werde man für die Wohngruppen Deckenventilatoren anschaffen, gab Heimleiterin Daniela Osterndorf Auskunft. Bis Ende September hofft man den Umbau abschließen zu können. Neben den Einzelzimmern werden Dusch- und Pflegebäder sowie Sanitärräume eingerichtet, die sich jeweils zwei Bewohner teilen. Hinzu kommen Aufenthaltsräume mit einer offenen Wohnküche. Der bisher im Eingangsbereich untergebrachte Verwaltungsbereich mit Sozialdienst wandert nach hinten. Im Zuge einer veränderten Wegeführung wird dorthin auch der bisherige Besuchereingang verlegt.

Dann sprach Osterndorf noch ein weiteres, besonders dringliches Anliegen an: Die Einrichtung der Nikolauspflege sucht händeringend nach Personal. Dies gilt sowohl für Teamleiterstellen für alle Wohnbereiche als auch für junge Menschen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) leisten möchten. Nachgefragt sind aber auch Hilfs- und Fachkräfte wie Altenpfleger.

Informationen gibt es auf www.nikolauspflege.de.