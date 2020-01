Von Philipp Weber

Weinheim. Damit müssten die Irritationen eigentlich ausgeräumt sein: Der Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung (ATUS) hält mit einstimmiger Mehrheit an der Sanierung des städtischen Wohnhauses Mannheimer Straße 14 bis 20 fest. Alle Fraktionsvertreter stimmten der Entwurfsplanung der Architekten Martin und Max Weber am Mittwoch zu, auch die der CDU. Die Stellungnahmen fast aller Gremiumsmitglieder spiegelten zudem wider, dass die Lokalpolitiker auch zu den günstigen Mietpreisen stehen. Konsens ist aber auch, die Sanierungskosten deutlich zu senken.

OB Manuel Just skizzierte die Gründe, aus denen sich die Gesamtkosten auf bis zu 6,7 Millionen Euro erhöht hatten. Als Ende 2018 der Grundsatzbeschluss pro Sanierung fiel, war noch von Kosten in Höhe von 5,3 Millionen Euro die Rede. Das Plus von 1,4 Millionen Euro sei nicht allein auf steigende Baukosten zurückzuführen, sagte Just. So waren in der ursprünglichen Kostenschätzung keine "Zusatzprogramme" wie die Einrichtung von vier zusätzlichen (Klein-)Wohnungen sowie Balkonen auf der von der Straße abgewandten Gebäudeseite enthalten. Da der CDU-Stadtverband zwischenzeitlich einen Abriss samt Neubau ins Spiel gebracht hatte, begründete Just den Sanierungsbeschluss erneut.

Anschließend stellten die Architekten ihre Planungen vor. Die Experten unterstrichen, dass es sich bei dem knapp 100 Jahre alten Anwesen um kein gewöhnliches Gebäude aus den 1920er-Jahren handelt. Außergewöhnlich seien zum Beispiel die Fenstereinrahmungen aus Sandstein, ebenso wie die Terrazzoböden in den Treppenhäusern. Dennoch sei es möglich, das Gebäude an heutige Wohn-Standards anzupassen, auch unter energetischen Fragestellungen. Zusätzlich könnte ein Aufzug acht bis zehn der 24 bis 28 Wohnungen barrierefrei erschließen. Lediglich Fotovoltaik-Anlagen auf der Südseite des Dachs wollten die Architekten nicht empfehlen, etwa wegen der Dachgauben.

Aufhorchen ließen die Kosten-Berechnungen zu Abriss und Neubau: Ein Neubau inklusive der dann zwingenden Tiefgarage würde 8,03 Millionen Euro kosten. Da das Sanierungsverfahren bereits über 300.000 Euro gekostet hat, wäre man am Ende bei 8,34 Millionen Euro angelangt. Angesichts der erdrückenden "Beweislast" plädierte Just dafür, über das Wie der Sanierung zu debattieren – nicht übers Ob.

Das Gremium trug dies mit. Dennoch gab es genug zu diskutieren. Elisabeth Kramer (GAL) hob den ästhetischen Gestaltungswillen "unserer Vorfahren" hervor und sprach sich für eine soziale Vermietung der Wohnungen zum Preis von sechs Euro pro Quadratmeter aus. Angesichts der hohen Kosten verlangte sie jedoch Eingriffsoptionen, wenn Grenzwerte überschritten werden. Einen Verzicht auf die Balkone konnte sie sich vorstellen, ebenso wie eine Sanierung in einem Anlauf – sofern alle Wohnungen gleichzeitig geräumt werden können. Nicht verzichten wollte sie auf die Fotovoltaikanlage sowie Stellplätze für Fahrräder und E-Bikes.

Günter Bäro (Freie Wähler) plädierte ebenfalls für die vier zusätzlichen Wohnungen, hielt aber zunächst an den Balkonen fest. Er frage sich indes, ob es gegenüber den Bewohnern nicht-sanierter Altbauten gerecht sei, derart geringe Mieten aufzurufen. Er verwies auf andere soziale Leistungen, etwa das Wohngeld. Auch Holger Haring (CDU) verlangte, die Sanierung in einem Rutsch abzuarbeiten und damit 180.000 Euro einzusparen. Balkonen auf der Nordseite des Gebäudes gewinne er wenig ab, sagte er. Er sehe die Gefahr, dass diese zu Abstellflächen mutieren. Auch er sprach sich für einige barrierefreie Wohnungen und vier zusätzliche Einheiten aus, plädierte aber energisch gegen das Dämmverfahren, das die Architekten vorgeschlagen hatten.

Constantin Görtz warnte ebenfalls vor der sogenannten Innendämmung: Damit diese funktioniert, müssten die Bewohner viel Selbstdisziplin aufbringen. Das funktioniere in Mietshäusern erfahrungsgemäß nicht. Er verwies auf das benachbarte städtische Mietshaus Mannheimer Straße 22 bis 24, das die Stadt abreißen und als barrierefreien Neubau errichten könne. Der Aufzug für gerade mal zwei Handvoll Wohnungen in der Mannheimer Straße 14 bis 20 sei überdimensioniert. Auch er verzichtete auf Balkone und plädierte dafür, das Dach mit günstigen Reformziegeln zu sanieren. Die SPD stehe zu sozialem Wohnen. "Der Bürger wird aber akzeptieren, dass es nicht immer die High-End-Lösung sein kann."

Carsten Labudda (Die Linke) hielt am Aufzug fest und verlangte eine Abstellanlage für Fahrräder. Sein Argument für das eine wie das andere: Bis sich der Gemeinderat an das benachbarte Mietshaus und dessen etwas größere Grundstück wagt, könnte viel Zeit vergehen. Die Stadt müsse neue Mobilität und Barrierefreiheit im Hier und Jetzt voranbringen. In Sachen "Wohnungsmehrung" und Balkone schloss er sich Haring und Görtz an. In Richtung Bäro stellte er klar, dass das Wohngeld nicht die ganze Miete sei und der bisherige Zins das abdecke, was das "Amt" zahlt. OB Just nahm Bäro in Schutz und versprach, den Punkt zu klären. Wolfgang Wetzel (FDP) plädierte für den Aufzug, in Sachen Balkone, Wohnungszahl und Dämmung schloss er sich der Mehrheit an.

OB Just hatte derweil Abstimmungsvorschläge vorbereitet. Wichtigste Ergebnisse: Der ATUS empfiehlt eine Sanierung mit möglichst vielen Wohnungen und einem barrierefreien Gebäudeteil, von den Balkonen und der teuren Dacheindeckung mit Biberschwanzziegeln nimmt er Abstand. Fotovoltaik, Abstellplätze für Fahrräder sowie eine Sanierung in einem Anlauf soll die Stadt prüfen, ehe der Gemeinderat am 29. Januar endgültig entscheidet.