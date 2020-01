Von Peter Wiest

Weinheim. Wenn er in die Saiten greift und anfängt zu singen, ist er in seinem Element. Das Publikum bemerkt das – und ist sofort ganz Ohr. Nicht nur das: Es singt auch mit – nur allzu gerne. Denn Torsten Fetzner stimmt fast immer Lieder an, die zum Mitsingen einladen: Sei es in der Vorweihnachtszeit, in der er im vergangenen Monat praktisch permanent mit seiner Gitarre unterwegs war – oder einfach so mal zwischendurch, etwa bei einem Besuch in einem Altenheim.

Hinzu kommen auch noch Auftritte mit der Band, in der er seit Langem spielt. Volles Programm also für Weinheims Ersten Bürgermeister. Schließlich ist dieser Musiker aus Leidenschaft und mit Hingabe – und findet darin gleichzeitig den perfekten Ausgleich zu seinem Job. Wohl gemerkt: All diese musikalischen Tätigkeiten übt Torsten Fetzner in seiner Freizeit aus. Zumeist in den Abendstunden, nachdem er das Rathaus verlassen hat, geht’s für ihn ans Musikmachen. In den Wochen vor Weihnachten etwa hatte er nicht weniger als 24 Feiern besucht, dort gespielt und gesungen: Bei der Arbeiterwohlfahrt, bei den Senioren in den diversen Weinheimer Ortsteilen; beim Bayernverein und bei vielen anderen Anlässen.

Der Mann war in dieser Zeit praktisch ausgebucht – und bekam dafür auch schon mal die Frage zu hören, ob er eigentlich nichts Besseres zu tun habe, als Musik zu machen. Fetzners launige Antwort: "Ich habe es lange überlegt – aber eigentlich fällt mir nichts Besseres ein."

Die Musik ist dem heute 60-Jährigen in die Wiege gelegt worden. Aufgewachsen in Stutensee-Spöck bei Bruchsal, war Singen und Musizieren bei jeder Familienfeier ein Thema, erinnert er sich – zumal der Vater Saxofon und Akkordeon spielte. Als Siebenjähriger erhielt er erstmals Klavierunterricht; mit zwölf bekam er eine Gitarre – und brachte sich die Grundlagen des Spielens selbst bei. Die Gitarre war von Anfang an sein Lieblingsinstrument: "Schon zu Jungscharzeiten; da habe ich mir aus alten Kartons und Gummis selbst eine zurechtgezimmert". Mit 19 ging dann der große Wunsch in Erfüllung: Der erste Auftritt mit der Band "California", dem in den Jahren danach fast unzählige weitere folgten. "Das war damals eine richtige Tanz-Combo", schildert er heute, "wir spielten halt all das, was die Leute so hören wollten, hauptsächlich Schlager".

Torsten Fetzner während einer „musikalischen Stadtführung“ in der Ulner Kapelle. Foto: Dorn

1985 kam Torsten Fetzner von Stutensee nach Weinheim – wo er sich im kommunalpolitischen Bereich engagierte und 1991 in den Gemeinderat einzog. Seit 2005 ist er als Erster Bürgermeister im Amt; kurz danach begann er, bei entsprechenden Anlässen und Gelegenheiten Musik zu machen. Die Band "California" löste sich 2000 auf. Heute spielt Fetzner in der Weinheimer Gruppe "Bagage", mit der er meist um die Fastnachtszeit mit entsprechenden Liedern auftritt – oder auch mal ab und zu einfach so unter dem Jahr, wenn es seine Zeit erlaubt.

Das Repertoire ist auch hier eher klassisch/konservativ: Stücke wie "Hallo Mary Lou" und "Mendocino" oder Musik von Wolfgang Petry; zu späterer Stunde gibt es dann allerdings auch durchaus mal was Rockigeres, etwa von Creedence Clearwater Revival.

Was macht für jemanden wie Torsten Fetzner den Reiz aus, der darin liegt, selbst Musik zu machen? "Für mich ist das nicht zuletzt der perfekte Ausgleich zu meinem Stress-Job", sagt der Erste Bürgermeister, "wenn ich singe und spiele, komme ich einfach schnell wieder runter". Außerdem sei es ihm "eigentlich viel wichtiger, mit den Menschen zu singen, als irgendwo in Aufsichtsräten zu sitzen", bekennt er dann – nicht jedoch ohne zu betonen, dass Aufsichtsrats-Tätigkeiten selbstverständlich auch wichtig und unerlässlich seien.

Hinzu kommt zu all dem, dass ihm die Musik ein Gefühl von Freiheit gibt, so Fetzner schließlich – wie er es explizit im zurückliegenden Oktober erlebte, als er sich einen lang gehegten Traum erfüllte und im Urlaub zu Fuß von Weinheim nach Amsterdam pilgerte.

Mit der Gitarre im Gepäck machte er dabei Station in diversen Städten und Örtchen entlang des Rheins – und erlebte erstmals, welch großartiges Gefühl es sein kann, Straßenmusik zu machen. Immer wieder stellte er sich einfach irgendwo in eine Fußgängerzone, fing an zu singen und zu spielen – und erhielt massenhaft Applaus und kam mit den Menschen ins Gespräch. "Das ist eine Erfahrung, die so halt wirklich am besten über die Musik möglich ist", sagt er strahlend, wenn er heute darauf zurückblickt, "und das möchte ich nie mehr missen".