Weinheim. (pol/rl) Am frühen Samstagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr wegen brennender Mülltonnen und Müllkörbe alarmiert. Eine Zeugin bemerkte kurz vor 4 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße eine brennende Mülltonne und einen brennenden Müllkorb. Sie meldete dies der Polizei. Wenig später meldeten weitere Zeugen noch einen Mülltonnen-Brand in rund 100 Metern Entfernung. Beide Brände wurden von der Freiwillige Feuerwehr Weinheim gelöscht. Dabei waren ein Löschzug und zwei weitere Fahrzeuge im Einsatz.

Es entstand kein größerer Schaden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der 06201/1003-0 zu melden.