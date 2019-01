Am frühen Neujahrsmorgen geriet in der Anne-Frank-Straße ein 1000-Liter-Müllcontainer in Brand. Anwohner brachten den brennenden Behälter auf Abstand zu anderen Gegenständen, den Rest erledigte ein Feuerwehrtrupp mit Atemschutzgerät und Löschrohr. Foto: FFW

Weinheim. (web) Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach spricht zu Beginn des neuen Jahres ein dickes Lob an seine Mitbürger aus: Der Verlauf der Silvesternacht habe einmal mehr gezeigt, dass die Weinheimer nicht nur feiern können, sondern dies auch sicher und vorsichtig tun. Zwar begann auch das Jahr 2019 mit Feuerwehreinsätzen am frühen Morgen des Neujahrstags; doch zunächst konnten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte und ihre Familien das alte Jahr im Feuerwehrzentrum ausklingen lassen - und einander ohne Zeitdruck ein "Gutes Neues" wünschen.

Parallel zu dieser Feier befanden sich die freiwilligen Wehrangehörigen aller Abteilungen im Stadtgebiet - wie auch an allen anderen Tagen des Jahrs - in Einsatzbereitschaft. Auch sie nutzten die Gelegenheit, den Jahreswechsel ungestört und im Kreise ihrer Freunde und Familien zu feiern. Trotzdem musste die Feuerwehrabteilung Stadt später zu zwei Einsätzen ausrücken: In der Cavaillonstraße war um 0.30 Uhr eine Pergola in Brand geraten. Ehe die Einsatzkräfte eintrafen, hatten Anwohner das Feuer unter Kontrolle bringen und löschen können. Mithilfe der Wärmebildkamera kontrollierten die Feuerwehrleute die Brandstelle auf verborgene Glutnester. Nachdem hier nichts weiter auffiel, war der Einsatz beendet.

Der nächste Einsatz führte die Brandschützer um 1.20 Uhr in die Anne-Frank-Straße. Hier war ein 1000 Liter fassender Müllcontainer in Brand geraten. Anwohner hatten den Behälter noch vor Ankunft der Feuerwehr aus dem Unterstand ziehen können. Ein Feuerwehrtrupp, dessen Mitglieder Atemschutzgeräte angelegt hatten, löschte das Feuer mit einem Rohr ab. Nach einer halben Stunde konnte die Feuerwehr auch hier abrücken. Am Silvestertag selbst war die Feuerwehr ebenfalls im Einsatz. Die Kräfte der Abteilung Stadt mussten um kurz nach 13.30 Uhr in die Mannheimer Straße ausrücken. Hier war es zu einem Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Der Schaden hatte zwei Etagen in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehrleute rückten der Flüssigkeit mit Wassersaugern zu Leibe, um die Wohnräume wieder halbwegs sauber zu bekommen. Direkt im Anschluss, wenige Minuten nach 14 Uhr, musste die Feuerwehr in der Freudenbergstraße eine Wohnungstür mit Spezialwerkzeug öffnen. Polizei und Rettungsdienst kümmerten sich um einen Menschen, der offenbar in eine hilflose Lage geraten war.

Auch die Feuerwehrsanitäter der Abteilung Oberflockenbach haben in den letzten Stunden des alten Jahres noch einem Menschen in Not geholfen. Die Helfer-vor-Ort-Einheit eilte um kurz nach 18 Uhr in den Nachbarortsteil Ritschweier. Die Einsatzkräfte übernahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts die Erstversorgung,

"Aus Sicht der Weinheimer Feuerwehr war der Jahreswechsel 2018/19 relativ ruhig", so die Bilanz von Feuerwehrsprecher Mittelbach. Wobei ein Wermutstropfen bleibt: "Es wurde wieder viel geböllert. Negativ aufgefallen ist, dass viele ihre abgebrannten Feuerwerksbatterien und Raketen einfach auf der Straße liegen ließen. Einige davon glimmten auch noch vor sich hin und wurden nicht abgelöscht."