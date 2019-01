Von Günther Grosch

Weinheim. Ein seit dem Jahr 2011 gehegter Wunsch in den Reihen des Stadtjugendrings (StJR) Weinheim ist in Erfüllung gegangen. Die Mobile Jugendarbeit bewegt sich mit ihren Angeboten vom dritten Stockwerk des Café Central hinunter auf "niederschwelliges" Straßenniveau: Nach einem erfolgreichen Probelauf im Dezember hat das in der Bahnhofstraße 19 angesiedelte "Café Mo Ja" der Mobilen Jugendarbeit am gestrigen Dienstag auch offiziell seine Türen geöffnet. Wo jahrelang eine medizinische Fußpflege ihre Geschäftsräume hatte, erlaubt das "Café Mo Ja" künftig an drei Tagen in der Woche Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter zwischen 14 und 27 Jahren einen gut zu erreichenden Zugang.

War das Büro hoch unter dem Dach des Café Central in der Vergangenheit eher schwierig und hauptsächlich für Insider auffindbar, "sind wir jetzt sehr glücklich darüber, ab sofort über einen hellen und schon von der Straße aus gut sichtbaren Kontaktladen zu verfügen", so der Geschäftsführer des Stadtjugendrings, Martin Wetzel. Dies soll zu einer gelingenden Jugendarbeit beitragen.

Dass die Stadtverwaltung die rund 60 Quadratmeter großen Räume dem StJR zur Verfügung gestellt hatte, sei eine "gute Entscheidung" gewesen. Das bestätigen die Sozialarbeiter Volker Kugel, Sarah Wachter und Ellen Herzhauser gegenüber Claus Hofmann, Leiter des städtischen Amtes für Soziales, Jugend, Familie und Senioren. Eine finanzielle Förderung erhält das "Café Mo Ja" darüber hinaus durch den Rhein-Neckar-Kreis.

Eine gemütliche Sitzgruppe, ein nagelneuer Tischkicker, ein Raumteiler und eine aus Holzpaletten gezimmerte Theke machen die Begegnungsstätte wohnlich. Weiteres Mobiliar soll hinzukommen. "Und auch die kahlen Wände könnten als Ausstellungsflächen für künstlerische Arbeiten von Jugendlichen Farbe und Leben in die Bude bringen", hat Wetzel bereits eine weitere Idee.

So soll schon im März die Wanderausstellung "Kinder spielen überall" in Weinheim Station machen. Hintergrund: In den Jahren 2015 und 2016 bereiste der Fotograf Tim Lüddemann die Balkanroute, über die Tausende Schutzsuchende in die EU flohen. Dabei porträtierte er Familien und deren Kinder auf ihrer oft abenteuerlichen und beschwerlichen Flucht: "Kinder, die trotz ihrer unvorstellbar schwierigen Situation das Spielen und Lachen nicht verlernt hatten."

"Einander kennenlernen, sich austauschen und sich zwanglos treffen", steht inhaltlich als Überschrift über dem "Café Mo Ja". Wobei es sich allerdings ausdrücklich um keinen Freizeit- oder öffentlichen Treff handelt, wie die Verantwortlichen verdeutlichen. In der Nähe von Hauptbahnhof, Schulen und mitten in der Stadt gelegen, soll das "Mo Ja" zwar als attraktiv wahrgenommen werden. In erster Linie aber als Anlaufstelle zur Kontaktaufnahme und Überwindung von Hemmschwellen dienen. Schließlich gibt es im Haus des Stadtjugendrings weitere Beratungsstellen.

Jugendarbeit beinhaltet vor allem auch Cliquenarbeit, verweist Sozialarbeiterin Sarah Wachter auf einen weiteren wichtigen Aspekt. So freut man sich auch darauf, dass "Jugendliche, die uns schon kennen, neue Leute mitbringen". Was für alle einen Gewinn mit sich bringt. Denn: "Auch wir von der Beratungsstelle waren bisher für viele Jugendliche nicht sichtbar." Nun, da man praktisch auf Straßenniveau erreichbar ist, seien auch keine Hemmschwellen mehr vorhanden, so die Hoffnung.

Um das "Mo Ja" bekannt zu machen, will man in den kommenden Wochen auf die Schulen zugehen, ergänzt Volker Kugel. Dabei gilt es auch zu klären, ob die Öffnungszeiten passen: "Das Ganze lebt nicht zuletzt von der Ansprache."

Wetzel erläutert, was mobile Jugendarbeit hauptsächlich ausmacht: "Sie hat den Anspruch, bei Jugendlichen helfend und in vorhandenen Problemlagen da zu sein." Klar ist dabei auch: "Beratung und Begleitung brauchen Zeit. Für den Aufbau von Vertrauensverhältnissen müssen wir Jugendlichen diese Zeit geben."

Info: "Café Mo Ja" des Stadtjugendrings Weinheim, Bahnhofstraße 19; geöffnet dienstags von 13 bis 16 Uhr, mittwochs von 14 bis 17 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter der Rufnummer 06201/ 3 89 61 65 und unter www.stadtjugendring-weinheim.de.