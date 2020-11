Von Günther Grosch

Weinheim. Allein schon die nackten Zahlen erschrecken: Jede dritte Frau in Deutschland ist von sexueller und/oder körperlicher Gewalt betroffen. Zwei von drei Frauen erleben sexuelle Belästigung. 24 Prozent der Frauen werden Opfer von Stalking. 42 Prozent erleiden Formen psychischer Gewalt. Ein unüberhörbares "Nein!" zu diesen Taten artikulieren die Serviceclub-Damen von Soroptimist International (SI) Weinheim im Rahmen ihrer diesjährigen Kampagne "Orange Day".

Gewalt gegen Frauen zieht sich durch alle sozialen Milieus. "Es gibt keine Gesellschaftsschicht, in der das typischerweise vorkommt, wie etwa niedriges Einkommen oder niedriger Bildungsstand", sagt die Präsidentin von Soroptimist International Weinheim, Annette Heuser, der RNZ: "Es ist ein Massendelikt mit einer hohen Dunkelziffer".

Obwohl es allgemein bekannt ist, werde Gewalt gegen Frauen immer noch verharmlost und tabuisiert, ergänzt ihre SI-Clubschwester Cornelia Buchta-Noack. Als Diskussionsgrundlage haben die Weinheimer Soroptimistinnen eine mehrteilige Plakataktion auf einem Dutzend Stellwänden installiert, die noch bis Ende dieser Woche in der "Weinheim Galerie" zu sehen ist. "Gewalt fängt schon mit der Sprache an", heißt es auf einem der Plakate. Und weiter: "Über Männerwitze und anzügliche Bemerkungen können wir Frauen nicht lachen, denn auch mit Worten kann man einen Menschen zerstören."

"Nein heißt Nein. Immer! Denn dein Körper gehört dir!", bezieht sich ein anderes Plakatmotiv auf die "#me-too"-Debatte. "Angst-Räume" beschränken die Möglichkeiten der Lebensgestaltung, veranschaulicht ein weiteres Motiv die bei Frauen allgegenwärtige Furcht vor Gewalt: Die dort beginnt, wo Mädchen und Frauen in ihrer persönlichen Freiheit eingeschränkt werden, wenn sie bestimmte Orte oder Situationen meiden müssen, um nicht belästigt, beleidigt oder bedroht zu werden.

Stadtväter sollten einmal mit den Augen ihrer Töchter durch die Stadt gehen, will ein anderes Plakat den Blick schärfen. "Dann sähen manche Orte anders aus." Und auch dort, wo eine Sitzbank an einsamer und kaum einsichtbarer Stelle im Park steht, kann sich keine Frau merklich entspannen.

"Nicht wegsehen! Nicht weghören!", lautet deshalb auch der eindringliche Appell der Soroptimistinnen an alle Menschen, wenn sie in ihrer Nachbarschaft Auffälliges bemerken, das den Verdacht auf Gewalttätigkeiten nährt. "Denn Gewalt ist niemals normal. Schon gar nicht in einer Ehe oder Partnerschaft", bekräftigt Annette Heuser.

Die Rechtslage sei eindeutig: "Wer schlägt, der geht!" Den Opfern ist es nicht zuzumuten, den Verlust der Wohnung und ihrer Umgebung in Kauf nehmen zu müssen. Den "Schlägern" wird von der Polizei und vom Staat gezeigt, dass Gewalt nicht toleriert, sondern bestraft wird. Im Zusammenhang mit dem "Orange-Day" erstrahlen an diesem Mittwoch und Donnerstag, jeweils von 17 bis 22 Uhr, das Alte Rathaus und der Brunnen am Marktplatz, das Gebäude der Volkshochschule Badische Bergstraße in der Bahnhofstraße, das Museum am Amtshausplatz sowie die große Zeder im Kleinen Schlosshof orangefarben.

Die Beleuchtung in Kooperation mit der Stadtverwaltung steht im Zusammenhang mit der weltweiten Aktion "Orange your City", an der sich auch Soroptimist International Weinheim und der Zonta Club Weinheim beteiligen.

Info: Die Ausstellung zum "Orange-Day" mit ausliegendem Informationsmaterial in 17 Sprachen ist zu den üblichen Öffnungszeiten der Weinheim Galerie bis einschließlich Samstag, 28. November, zu besichtigen.