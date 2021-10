Von Max Rieser

Weinheim/Ludwigsburg. Eine Schere in Reichweite, eine ungesicherte Treppe oder einfach nur ein Besuch des Spielplatzes: Für Helikoptereltern sind all dies Gefahrenquellen, vor denen man das Kind schützen muss. Platz für eigene Erfahrungen bleibt wenig, und bis ins Erwachsenenalter legt sich die Decke der elterlichen Fürsorge über die Kinder. Dieses Thema behandelt Regisseurin Nathalie Lamb in ihrem ersten Diplomfilm, den sie an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg gedreht hat. Produziert wurde der Clip mit dem Titel "Henry" vom Weinheimer Marco Henn, der an der gleichen Hochschule studiert.

Der Spot beginnt in einem Raum, in dem eine Mutter und ein Vater ihr Neugeborenes über Bildschirme in der Wiege beobachten. Eine ruhige Erzählstimme erläutert auf Englisch, dass das Leben voller Gefahren ist, vor denen wir unsere Liebsten zu schützen versuchen. Danach folgt eine Reihe von Ausschnitten, in denen der Heranwachsende für das Spielen im Garten buchstäblich in Watte gepackt wird oder von seinen mit Propeller-Rucksäcken ausgestatteten Erziehungsberechtigten per Luftüberwachung auf dem Schulweg verfolgt wird. In einer Szene schauen die Eltern mit Periskopen aus dem Wasser: Der Sohn trifft sich das erste Mal mit einem Mädchen, und die beiden fahren Bötchen.

Die letzte Szene sieht der Zuschauer durch die Lupe einer Ärztin in einem Krankenhauszimmer, die verzweifelten Eltern vor der Tür. Was auf den ersten Blick wie ein schlimmer Unfall erscheint, entpuppt sich in der Nahaufnahme als ein winziger Kratzer am Knie des Jungen, der mittlerweile das Teenager-Alter erreicht hat. Die entnervte Ärztin zückt eine Schere und: Klebt ein einfaches Heftpflaster auf das Knie. "We got you covered" (Wir kümmern uns um Dich), sagt der Erzähler, und in Großaufnahme erscheint eine Packung Pflaster der Marke "Hansaplast". Der Clip ist als "Spec-Spot", also ohne finanzielle Hilfe von "Hansaplast" entstanden. Sie hätten dem Unternehmen Idee und Clip zwar frühzeitig geschickt, allerdings nie eine Rückmeldung erhalten, berichten Henn und Lamb. Das Motiv der Helikop- ter-Eltern stand schon in der ersten Idee fest, erzählt die Regisseurin: "Man sieht auch im Freundeskreis, dass es sehr unterschiedliche Philosophien gibt, sein Kind zu erziehen", drückt es Lamb vorsichtig aus. Es sei aber auch eine Schablone, die man auf Alltagssituation anwenden könne, um sich zu fragen: "Wie viel Sicherheit ist denn überhaupt sinnvoll, und von welchem Punkt an ist es übertrieben?". Überbehütung schlage meist irgendwann ins Gegenteil um, der entsprechende Erziehungsstil bringe die Kinder in extrem unangenehme Situationen. Zuerst sei es aber um ein ganz anderes Produkt gegangen, sagt Henn und lacht: Kondome.

Bei der Entwicklung der Idee habe sich aber ergeben, dass Pflaster fast noch besser passten. Bevor Lamb ihr Diplom erhält, dreht sie im Frühjahr noch einen Clip für das berühmte Schweizer Möbel- und Designunternehmen "Vitra". Für den 27 Jahre alten Henn ist es der "Drittjahresfilm", bevor er im nächsten Jahr mit seiner Diplomphase beginnt, in der auch er zwei Filme abgeben muss. Tatsächlich hat sich bei ihm ergeben, dass er in den eineinhalb Jahren, die für den Abschluss vorgesehen sind, sogar drei Filme drehen wird.

Da sich beide in einer ähnlichen Phase ihres Studiums befinden, hätten sie sich als "Team zusammengefunden", nachdem Lamb ihre Idee vorgestellt hatte und beide ihren Schwerpunkt auf das Thema "Storytelling", also das Erzählen einer Geschichte gelegt hätten: "Das hat mich gleich interessiert", sagt Henn. Der strahlend bunte Film, in dem die Handelnden wie aus einem Puppentheater entnommen wirken, erinnert an die Bildsprache des US-amerikanischen Regisseurs Wes Anderson, den Lamb auch als Inspirationsquelle nennt: "Was ich total gern mag, ist, wenn man im Film in eine eigene Welt eintaucht", sagt sie. Im Verlauf der Recherche habe sie gemerkt, dass es in Filmszenen "fast nicht möglich ist, so absurd zu sein, wie die Realität". Dadurch, dass der Junge in verschiedenen Stadien seiner Kindheit und Jugend gezeigt wird, waren allein für "Henry" vier Schauspieler notwendig.

Alle Beteiligten eingerechnet, waren 134 Mitwirkende dabei. Die fast sechs Drehtage in zwei Blöcken fanden teils im Studio der Filmakademie, teils in der Umgebung von Ludwigsburg statt. Normalerweise würde ein Werbefilm in dieser Art und in diesem Umfang rund 350.000 Euro kosten. Da fast alle Beteiligten umsonst gearbeitet haben und es sich nicht wirklich um einen Werbefilm handelt, war der knapp eineinhalbminütige Clip für 11.000 Euro zu haben, die durch Sponsoring und von Lamb selbst aufgebracht wurden.

Dass der Film erst im Sommer 2021 fertig wurde, war auch der Pandemie geschuldet. Drehbeginn war im Februar 2020. Am Wochenende vor Weihnachten waren die letzten Aufnahmen im Kasten, kurz bevor die Ausgangsbeschränkungen in Kraft traten. Da sie eine gemeinsame Premiere im Kino der Hochschule geben wollten und um ihren Spot ein wenig zu bewerben, veröffentlichten sie ihn dann im Herbst.

Wie es für die beiden Filmschaffenden nach dem Studium weitergeht, wissen sie noch nicht sicher. Lamb, die im Studium ihren Schwerpunkt auf Werbefilme gelegt hat, arbeitet am liebsten projektbezogen. Sie könne dann auswählen, was sie interessiert. Das muss dann nicht unbedingt Werbung sein. Aktuell arbeitet sie noch an einem Dokumentarfilm mit und hat mit dem Kurzfilm "Him & Her" über die Rolle der Fantasie in einer Fernbeziehung Preise gewonnen.

Zurück in die Zweiburgenstadt geht es für Henn wohl nicht. Ihn zieht es gen Hamburg. Ob er später als freier Produzent oder angestellt in einer Firma arbeiten möchte, weiß er jetzt noch nicht.