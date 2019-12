Von Günther Grosch

Weinheim.Eine Erfolgsgeschichte der TSG 1862 Weinheim geht in ihr elftes Jahr. Die Rede ist von dem an der Waidallee gelegenen Hector Sport Centrum (HSC), das dieser Tage seinen zehnten Geburtstag feierte. Dank der großzügigen finanziellen Unterstützung durch die Hans-Werner-und-Josephine-Hector-Stiftung hatte 2009 mit der Einweihung des HSC "eines der erfolgreichsten Kapitel der Vereinsgeschichte begonnen": TSG-Vorsitzender Volker Jacob wusste, an wen er seinen Dank zu richten hatte.

Über die Grenzen Weinheims hinaus ziehen das HSC und das dahinterstehende Konzept bis heute Aufmerksamkeit auf sich, so Jacob im Verlauf des Geburtstagsempfangs Ende vergangener Woche. Zahlreiche Vereine sähen die TSG als Vorreiter für innovativen Sport. Mit dem "Mehrgenerationenhaus" HSC, dessen Zentrum die Kindersportschule (KiSS) bildet, bietet der Verein vom Babyschwimmen über die Mini-KiSS bis hin zum TSG Center sowie Gesundheits- und Rehasport auch für Nichtmitglieder jedes Alters ein maßgeschneidertes Angebot.

Beeindruckende und"magische Zahlen" belegten, dass vor zehn Jahren "etwas Durchdachtes" an den Start ging, so TSG-Vorsitzender Jacob. Wobei sich die "Magie der Zahlen" nicht nur darauf bezieht, dass sowohl das Richtfest im Jahr 2008, die Einweihung ein Jahr später und jetzt der Geburtstag "zufällig" jeweils am 12. 12. gefeiert wurden. Vor dem Umzug ins HSC zählte das Vereins-Fitnessstudio 600 Mitglieder, die Kindersportschule 450. Aktuell vermelden das Studio 1900 und die KiSS 980 Sporttreibende. "Wir kamen hierher, und es ging von Anfang an rund", erinnerte der TSG-Vorsitzende an den ersten "Tag der offenen Tür", an dem sich die TSG-Mitarbeiter beim Ausfüllen der Mitglieder-Neuanträge "die Finger wundschrieben". 390 Schwimm-Kinder zählt heute die seinerzeit neu hinzugekommene "Wasser-KiSS" – mit einer ellenlangen Warteliste von weiteren 370 Kindern. Kim Pfirrmann, die damals zu den ersten Wasser-KiSS-Kindern gehörte, ist dort heute stellvertretende Geschäftsführerin.

Weitere Zahlen: Das Action-Sports-Team hat 185, das Gymnastik-Abo 272, der Rehasport rund 800, die Fußballschule 80 und das noch junge TSG-Baby "Ballet & Dance" 150 Teilnehmer. Dass die TSG an Kapazitätsgrenzen stößt, sieht die Vorstandschaft mit einem lachenden wie einem weinenden Auge. Denn dass es mehr und mehr übergewichtige Kinder gibt, beschäftigt die TSG-Verantwortlichen. Kooperationen mit vier Kindergärten und dem Privatgymnasium Weinheim, die im HSC ihre Sportstunden abhalten, erlebnispädagogische Programme mit Schulklassen, Feriensportcamps sowie die alljährlichen "Nessie-Schwimmwochen" in Kooperation mit der Stadt und der Volksbank Weinheim Stiftung belegen die vielfältigen Bestrebungen, heranwachsenden PC- und Konsolen-Gamern sportliche Alternativen zu bieten. Mit der Inbetriebnahme der in unmittelbarer Nachbarschaft des Hector Sport Centrums gelegenen Kita "Seppl’s Herberge" sei die TSG darüber hinaus der Stadt zur Seite gesprungen, indem sie 32 zusätzliche Kindergarten- und Krippenplätze zur Verfügung stellte. Damit nicht genug: Der Baubeginn einer eigenen TSG Sport-Kita für 100 Kinder in vier Kindergarten- und zwei Krippengruppen steht bevor.

Dafür dass alle Aufgaben ordnungsgemäß bewerkstelligt werden, haben unter anderem Dieter Erl und 49 hauptamtlich Beschäftigte gesorgt. Dass sich unter dem Dach des HSC auch sieben Studenten des dualen Studiums "Sport und Fitness", fünf junge FSJler sowie zwei Azubis lernen, ist wohl mehr als eine Notiz am Rande.

Last but not least kommt vor Ort der Verbindung von Sport und Kunst eine hohe Bedeutung zu. Dass man auch diesem von Anfang an gehegten kulturellen Anspruch gerecht wird, belegen die das Jahr über regelmäßig stattfindenden Ausstellungen im Obergeschoss. Derzeit zeigt der überregional bekannte "Weinheimer Wanderer ferner Welten", Wolfgang Maria Ohlhäuser, seine in alt-meisterlicher Technik gefertigten Arbeiten. Demnach ist Volker Jacobs "Baby" zu einem veritablen Teenager herangewachsen, dem eine glänzende Zukunft offensteht, wie es Erster Bürgermeister Torsten Fetzner beschrieb. Zumal sich weiterer Nachwuchs ankündigt: Mit der Fertigstellung der Umkleiden am Allwetterplatz, dem Baubeginn der Sport-Kita und des "HSC 2" soll der steigende Bedarf nicht nur innerhalb der KiSS-Projekte abgedeckt werden. Auch hier stehen Hans-Werner und Josephine Hector der TSG als Geburtshelfer zu Seite.