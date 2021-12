Familienfreundlich und nachhaltig: So will Silvia Cano Sánchez die malerisch gelegene Minigolfanlage an exponierter Stelle betreiben. Foto: zg

Weinheim. (zg/max) Er ist ein Kleinod in historischem Ambiente und in der Region einzigartig: Der malerische kleine Minigolfplatz am Weinheimer Schloss gehört zu den Besonderheiten der Zweiburgenstadt. Es ist ein Ort zum Innehalten. Viele Eltern, die hier mit ihren Kindern sind, um das wohl zeitloseste Generationenspiel an der frischen Luft zu erleben, fühlen sich in ihre eigene Kindheit zurückversetzt. Silvia Cano Sánchez nimmt diesen Gedanken auf, wenn sie im Frühjahr als neue Pächterin den Minigolfplatz wiedereröffnet und dann in der Sommerzeit an sieben Tagen in der Woche anbietet.

Nach der Erkrankung des bisherigen Pächters war der Minigolfplatz zuletzt nicht mehr betrieben worden; ein Sturmschaden verhinderte außerdem eine schnelle Weiterverpachtung des Areals. Mittlerweile steht fest, wer den schnuckeligen Platz künftig betreiben wird. Cano Sánchez (49), Mutter von drei Söhnen und seit 16 Jahren selbstständige Tagesmutter mit Standort in Schlossparknähe, will aus dem Minigolfplatz wieder "einen freundlichen Ort des Verweilens machen". So steht es in ihrem Konzept, dass die Weinheimer Stadtverwaltung überzeugt hat. Ihre Ideen für den altehrwürdigen Platz unterhalb des Schlossturms sind von nachhaltigen Nutzungen und sozialem Miteinander geprägt.

"Die Ausrichtung passt einerseits zu unserem Schloss mit seinem hochwertigen Ambiente", erklärt Bürgermeister Torsten Fetzner, "andererseits mit seiner Nachhaltigkeit in die Zeit". Silvia Cano Sánchez will die Minigolfanlage "im Sinne eines familienfreundlichen Treffpunktes für alle Generationen betreiben". Bei entsprechender Preisgestaltung, kündigt sie an, soll es allen Menschen dieser Gesellschaft möglich sein, schöne Momente beim Minigolfspiel zu erleben. Neben Einzeltickets sollen Gruppenpreise und Ermäßigungen angeboten werden. Kooperationen mit Schüler- und Seniorengruppen sind ausdrücklich erwünscht, betont sie.

Das Kiosk mit seiner Terrasse zwischen alten Bäumen soll im Betrieb eine zentrale Rolle spielen und zum "freundlichen Ort des Verweilens" werden. Wichtig sei ihr dabei, dass sämtliche Angebote den Aspekt der Schonung der Umwelt beinhalten. Die Nachhaltigkeit werde sich auch im Speisen- und Getränkeangebot niederschlagen. Essen und Trinken soll es auch zum Abholen geben. Optisch soll die wiederbelebte Anlage ein Erscheinungsbild bekommen, das "optisch zu dem Areal im Grünen passt".