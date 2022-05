Weinheim. (pol/mün) In der Nacht zu Montag musste die Weinheimer Feuerwehr zu einem Brand in einem Gewerbegebiet ausrücken. Kurz nach Mitternacht war der Polizei ein Feuer auf dem Gelände eines Metallhandels in der Draisstraße gemeldet worden. Menschen wurden nicht verletzt, berichtet die Polizei.

Die Rauchentwicklung war teilweise so stark, dass die Schwaden zur Autobahn A5 wehten und für die Autofahrer dort eine Verkehrswarnmeldung veröffentlicht wurde.

Die Kräfte der Feuerwehr entdeckten, dass Metallschrott in Brand geraten war. Sie konnten das Feuer eindämmen und löschen, wie die Polizei am frühen Montagmorgen meldet.

Wie der Metallschrott genau in Brand geriet, ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen noch unklar. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.