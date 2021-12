Weinheim. (RNZ) Haben sich Unbekannte zweier Meerschweinchen entledigt, indem sie die Box mit den Tieren im Schlosspark zurückließen? Eine Meldung der Polizei legt dies zumindest nahe. Nach Angaben der Ermittler hatte sich ein aufmerksamer Bürger am Samstagabend gegen 23 Uhr an das Polizeirevier in Weinheim gewandt, weil er auf einem Spaziergang durch den Park eine Tiertransportbox entdeckt hatte. Bei näherem Hinschauen erkannte er darin je ein beigefarbenes und ein hellbraunes Meerschweinchen.

Die Polizei schickte eine Streife vorbei, die Beamten holten die Box mitsamt Nagern aus dem Park und brachten sie auf die Dienststelle. Dort informierten sie die Berufstierrettung Rhein-Neckar. Die Box wurde abgeholt, die Meerschweinchen artgerecht untergebracht. Zeugen, die mitbekommen haben, wie die Transportbox in den Park gekommen ist, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier in Weinheim in Verbindung. Kontakt unter der Rufnummer 06201 / 10030.