Von Philipp Weber

Weinheim. Andrés Salazar und Gerald Haas sind sich weitestgehend einig. Die beiden Gastronomen und Sprecher der Interessengemeinschaft Historischer Marktplatz berichteten auf RNZ-Anfrage von den Erfahrungen, die sie und andere Wirte mit dem Thema "Hol- und Lieferservice" gemacht haben. Vorweggenommenes Fazit: Seit die Restaurants und Cafés im November ihre Tore für Gäste schließen mussten, macht die Kundschaft durchaus von den Services Gebrauch. Doch leben können die Gastronomen davon bei Weitem nicht.

Diebsloch-Wirt Haas kommt kaum zum Telefonieren, als die RNZ am Dienstagabend anfragt. Ständig will ihn jemand sprechen, Speisen warten auf die Fahrt zur Kundschaft. "Es bringt etwas Geld in die Kasse, und man bleibt als Gastronom im Gespräch", erklärt er zu seinem Angebot. Kostendeckend arbeiten könne er auf diese Weise jedoch nicht. Die Branche sei weiter auf Coronahilfen angewiesen, die im aktuellen Lockdown zögerlicher fließen als im Frühjahr.

"Auf die Thematik Lieferservice ist ja kaum jemand ausgerichtet", sagt er. Dennoch will das "Diebsloch" auch nach Weihnachten liefern. Haas und seine Mannschaft überlegen aber, den Service im Januar von sechs auf fünf Tage die Woche zu "kürzen". Auch Salazar (Café Florian) hat kurz vor Weihnachten ganz gut zu tun. Offenbar sucht der eine oder andere Abwechslung von "typischen" Weihnachtsspeisen – jedenfalls bestelle die Kundschaft gern Tapas und Paella, sagt der Gastronom und lacht. Er bietet seine Dienste immer an den letzten Tagen der Woche an – von Donnerstag bis Sonntag. Auch er mache das vorrangig, um den Dialog mit der Kundschaft aufrechtzuerhalten, erklärt er dazu. "Und man beschäftigt sich dabei ein wenig."

Als Sprecher der Marktplatzgastronomen berichten Haas und Salazar von eher "gemischten" Verhältnissen – sowohl was den Nutzen der Hol- und Lieferservices, als auch die Stimmung unter den Wirten betrifft. Beide IG-Sprecher haben gehört, dass einige Kollegen eher maue Erfahrungen gemacht haben mit den Hol- und Bringdiensten. Einige hätten vor, die Services nach Weihnachten und Silvester ganz einzustellen, weil sie sich nicht lohnen. Natürlich wollen die beiden Interessenvertreter keine Namen nennen; aber dass nicht nur die Marktplatzwirte auf bessere Zeiten hoffen, ist kein Geheimnis.

Im Verlauf dieses Lockdowns versuche er, um das Thema Kurzarbeit so weit wie möglich herumzukommen, berichtet Haas noch. Wohlwissend, dass dies nur seinen Festangestellten hilft, nicht den Aushilfen. Anderen bleibt nichts anderes übrig, als auch einen Gutteil des festen Personals daheim zu lassen.

Nur ein paar Schritte von "Diebsloch" und "Café Flo" entfernt wird ebenfalls geliefert – und über Weihnachten sogar vereinzelt übernachtet: Der Betrieb "Marktplatzhotel – Restaurant Tafelspitz" habe über die Festtage immerhin vier Zimmer vergeben, sagt Carolina Bährend. Dass dies sowie der Hol- und Lieferdienst nicht ausreicht, um die Folgen der Corona-Beschränkungen aufzufangen, erklärt sich indes von selbst.

"Im Moment versuchen wir, die Krise auszublenden und für die Kunden da zu sein", sagt Bährend am Mittwoch vor Heiligabend. Das Weihnachtsmenü des Hauses laufe gut, einige der Stammgäste hätten sich ganze Gänse nach Hause bestellt. Auch im "Tafelspitz" soll der Lieferdienst im Januar fortgesetzt werden – mit geänderter Karte, versteht sich.

Innerhalb der Kundschaft sei die Stimmung ebenfalls gemischt, erzählt Bährend. "Viele würden gern ein anderes Weihnachten erleben. Aber allen ist auch klar, dass Gesundheit in diesen Tagen erst einmal die Hauptsache ist."