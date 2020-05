Von Nadine Rettig

Weinheim. Der Marktplatz in Weinheim ist wohl der Ort in der Zweiburgenstadt, an dem sich zu dieser Jahreszeit das bunte Leben tummelt. In den vergangenen Monaten blieben die Türen der Cafés und Restaurants jedoch wie überall geschlossen. Doch am Freitagvormittag ist deutlich zu erkennen: Langsam kehrt das Leben zurück.

In beinahe allen Gastronomiebetrieben standen die Türen weit geöffnet, viele fleißige Hände packten mit an, Lastwagen brachten neue Warenladungen, und der gesamte Marktplatz schien sich auf die Wiedereröffnung der Gastronomiebetriebe vorzubereiten, die am Montag, unter verschiedenen Auflagen, ihre Türen wieder für ihre Gäste öffnen dürfen. Und eine der Hauptvorbereitungen, die zu treffen sind, scheint dabei das Platzieren der Tische im richtigen Abstand zu sein. "Das Metermaß ist momentan unser wichtigstes Utensil", sagt Andrés Salazar vom "Café Florian".

Und auch Charly Djivanidis vom "Le Petit Café" ist am Freitagvormittag mit dem Maßstab auf seiner Terrasse unterwegs. "Wir machen Markierungen auf dem Boden, damit wir wissen, wo wir am Montag die Tische platzieren können", erklärt er. Durch die Auflagen und den vorgegebenen Abstand rechnet er damit, etwa die Hälfte der sonst ungefähr 60 Plätze auf seiner Terrasse belegen zu können. Das Innere des kleinen Cafés lasse er, zumindest am Anfang, auf jeden Fall noch geschlossen, berichtet er.

Doch dass die Besucher seines Cafés voll und ganz hinter ihm stehen, hat er die letzten Monate gespürt: "Wir wurden ständig gefragt, wann wir wieder aufmachen. Eigentlich jeden Tag", berichtet er. Und auch über mangelnde Reservierungen kann er sich nicht beschweren. "Wir sind schon fast ausgebucht", erzählt er glücklich. Für ihn, mit Leib und Seele Gastronom, ist die Wiedereröffnung ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität. "Mein Leben ist die Gastronomie", sagt er stolz, ehe er seine Terrasse weiter herrichtet.

In der Brasserie „Bellini“ wird fleißig gearbeitet. Mario Ferrarese (re.) und Brandon Silva platzieren die Tische. Foto: Dorn

Auch in der Brasserie "Bellini" direkt nebenan wird fleißig gearbeitet. "Hauptsache wir machen langsam wieder auf", erklärt Mario Ferrarese. Doch dass die Anfangszeit nicht einfach sein wird, weiß er auch. "Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Für die Gäste und für uns", denkt er an die strengen Auflagen. "Wir geben unser Bestes, aber es wird bestimmt eine Umstellung", sagt er. Besonders schwierig sei es, abzuschätzen, wie viele Gäste kommen und wie viele Waren man bestellen müsse. Gerade da man am Anfang nicht planen könne, wie alles anlaufe, müsse man zunächst dennoch die Kurzarbeit weiterlaufen lassen.

Bei seinem Onkel Domenico Ferrarese, der am Marktplatz das Restaurant "La Cantina" betreibt, laufen die Vorbereitungen ebenfalls auf Hochtouren. "Wir versuchen uns zu organisieren, aber irgendwie ist alles machbar", erklärt er optimistisch. Auch bei ihm hätten sich schon einige Gäste direkt für Montag angekündigt. Die Unsicherheit, was die Wiedereröffnung mit sich bringt, ist auch bei Andrés Salazar zu spüren: "Die größte Frage ist die, wie sich der Umsatz entwickelt." Er sei gespannt, wie sich die Wiedereröffnung unter den Auflagen rechne.

Zudem gäbe es viel vorzubereiten und zu planen. Dabei seien auch solche Dinge zu beachten, wie die Laufwege, die genommen werden können. "Die gesamte Struktur, die wir sonst haben, ist über den Haufen geworfen. Wir fangen damit quasi ganz von vorne an", sagt Salazar. Zudem wisse man auch nicht, wie die Gäste auf die Einschränkungen reagieren. "Es gibt zurzeit einfach sehr viele Fragen, zu denen es auch von Seiten der Politik keine Antworten gibt", kritisiert er. Doch auf seine Gäste kann auch er zählen. "Wann wir wieder aufmachen, war die meist gestellte Frage die letzten Wochen", resümiert er.