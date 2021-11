Weinheim. (RNZ) "Wir sollten jetzt gesellschaftliche Solidarität beweisen und im wahrsten Sinne des Wortes die Ärmel hochkrempeln. Denn in einer Sache sind wir heute sehr viel weiter als vor einem Jahr: Wir haben Impfstoffe gegen das Virus, wir sind nicht mehr machtlos." Mit diesem Appell wandte sich Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just am Montagabend in einer Video-Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger seiner Stadt.

In seiner Botschaft bittet Just die Bürger "von Herzen": "Schützen Sie sich und andere." Er betont: "Die Impfung ist das scharfe Schwert im Kampf gegen die Pandemie. Wir müssen uns trauen, es einzusetzen." Der Weinheimer OB beteiligt sich mit dem Video an einem Appell der "Kommunalen Familie", angeregt vom Gemeindetag Baden-Württemberg.

Just verweist darauf, dass im Rhein-Neckar-Kreis, auch in Weinheim, wieder verstärkte Impfangebote organisiert werden. Sein Appell: "Wenn Sie noch keinen sicheren Impfschutz haben oder die Wirkung bereits nachlässt, nehmen Sie diese Angebote wahr!". Er fordert: "Wir müssen jetzt das Impftempo erhöhen, jeder Pieks, sozusagen, schützt Menschenleben." Er betont, dass auch Geimpfte wachsam und vernünftig bleiben müssen: "Aber sie stecken andere sehr viel weniger an, sie erkranken seltener und viel seltener erkranken sie schwer."

So seien es ungeimpfte Personen, die das Gesundheitssystem zum Kollabieren bringen und Menschenleben gefährden. Just wendet sich direkt an ungeimpfte Menschen und fragt: "Wollen, können Sie das verantworten?" Just betont, dass die Krankenhäuser aktuell wieder in sehr prekäre Situationen geraten sind. Die Intensivstationen können nicht mehr Patienten aufnehmen: "Es werden Menschen sterben, die gerettet werden könnten. Schon wieder."

Ein allgemeiner Lockdown mit allen emotionalen und wirtschaftlichen Konsequenzen müsse unbedingt vermieden werden. Schulen und Kitas dürften nicht mehr schließen. Seine Forderung: "Jetzt impfen gehen – nicht mehr länger warten." Er glaube an die Wirkung, vor Ort in den Kommunen aufzurütteln. Denn hier gebe es eine kommunale Verantwortungsgemeinschaft. "Hier schaut man einander in die Augen und achtet aufeinander", so der OB.