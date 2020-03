Weinheim. (pol/mün) Nach einem schweren Unfall am Sonntagabend bei der GRN Klinik in Weinheim ist die Mannheimer Straße in beide Richtungen gesperrt. Der Hergang des Unfalls ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Gegen 20.30 Uhr ereignete sich der Unfall mit 4 Verletzten. Sie wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Drei Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen der Polizei schwer und ein Mensch leicht verletzt.

Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Zeugenhinweise nimmt der Verkehrsdienst Mannheim unter der Rufnummer 0621/174-4222 oder das Polizeirevier Weinheim unter 06201/10030 entgegen.