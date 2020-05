Weinheim. (pol/rl) Ein Streit zwischen zwei Männern vor einer Tankstelle eskalierte am Mittwochabend. Laut Polizeibericht gerieten die Männer kurz nach 20 Uhr in Streit, der in einer Messerstecherei endete. Dabei wurde einer der beiden durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Nach seiner notärztlichen Behandlung vor Ort kam er mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort festgenommen. Der Tatablauf und die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt. Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Kriminalkommissariat Mannheim haben die Ermittlungen aufgenommen.