Ein Stich in jedes grüne Herz: Nachdem die Stadt am Montag vor einer Woche in aller Eile neun Platanen vor dem Schulzentrum West (gelbes Gebäude im Hintergrund) gefällt hatte, demonstrierten am Freitag die Klimaschützer. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. "Mein Freund, der Baum ist tot. Er fiel im frühen Morgenrot", besang Ende der sechziger Jahre Schlagerinterpretin Alexandra ihren Gefährten aus Kindheitstagen. "Zu fällen einen schönen Baum, braucht’s eine halbe Stunde kaum. Zu wachsen, bis man ihn bewundert, braucht er, bedenk es, ein Jahrhundert", dichtete Lyriker Eugen Roth (1895-1976). Nicht weniger warnend hielt es am frühen Freitagabend GAL-Fraktionsvorsitzende Elisabeth Kramer: Im Verlauf einer mit "Wir trauern um die neun Platanen" überschriebenen Mahnwache haben sich Vertreter des Klima-Bündnisses Weinheim an der stark ausgedünnten Pappelallee vor dem neuen Schulzentrum West getroffen, wo innerhalb von nur zwei Tagen neun der hier seit mehr als 50 Jahren verwurzelten 21 Baumriesen gefällt worden waren.

Gefällte Bäume gefallen nicht

"Ge-Fällt mir nicht" und "Baumschutz-Satzung jetzt" war auf Pappschildern zu lesen, die von brennenden Teelichtern umgeben waren. Angesichts des vor Wochenfrist erfolgten Kahlschlags wolle man mit der spontanen Kundgebung "Trauer, Wut und Enttäuschung" über die "ohne Not" erfolgte Rodung der Platanen ausdrücken, so Kerstin Treber-Koban als Sprecherin des vor gut einem Jahr gegründeten Klima-Bündnisses.

Teelichter und Protest-Slogans erinnerten an die abgesägten Bäume. Foto: Kreutzer

Die Stadtverwaltung könne sich nicht Klimaschutz auf die Fahnen schreiben und gleichzeitig Bäume roden lassen, empörte sich der Landtagsabgeordnete der Grünen und Stadtrat der GAL, Uli Sckerl. Niemand verstehe, wie es sein könne, dass die Stadt einerseits wohlwollend und anerkennend die Aktionen von "Fridays for Future"-Aktiven behandelt, aber auf der anderen Seite Bäume, die einen zentralen Bestandteil kommunaler Klimaschutzforderungen darstellen, in großer Anzahl und innerhalb des Stadtgebiets fällen lässt, machte Treber-Koban aus ihrem Zorn und Ärger kein Hehl. Auch wenn diese nur rund 200 Meter lange kleine Allee nicht "übers Land" führt, so war sie dennoch prägend für einen jungen Stadtteil, so Treber-Koban.

Ein anderes gravierendes Beispiel aus jüngster Zeit seien die erfolgten Rodungen an der Ziegelhütte und auf dem ehemaligen GRN-Betreuungszentrum. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Klimakrise empfinden es die Vertreter des Klimabündnisses als "absolut unverständlich", wie ein derartiger, in mehreren Jahrzehnten gewachsener Altbaumbestand im öffentlichen Raum gefällt werden kann. Kaum weniger nachvollziehbar sei, warum zunächst nur "von zwei bis drei Bäumen gesprochen" wurde, letztlich aber neun der grünen Riesen zugunsten eines Wendehammers vor dem Schulzentrum geopfert werden mussten.

Sowohl von Seiten des städtischen Grünflächenamts als auch von dem beauftragten Ingenieurbüro seien gravierende Planungsfehler begangen worden, so Treber-Kobans Vorwurf. Man wolle nicht, dass hier einfach gefällt wird, was angeblich im Weg steht, und fordere gleichzeitig "intelligente, kreative und zeitgemäße Planungen", die bestehendes Grün jeder Art schonend einbeziehen und dem Altbaumbestand Bedeutung beimessen, nannte Treber-Koban weitere Punkte aus ihrem Forderungskatalog.

Die gefällten Bäume. Foto: Kreutzer

Dieser beinhaltet Transparenz und öffentliche Information über weitere geplante Baumfällvorhaben ebenso wie er in der "sofortigen Umsetzung der in der Schubladen der Verwaltung liegenden Baumschutzsatzung" gipfelt: "Und das in dem gleichen Tempo, in der die Rodung stattgefunden hat."

Vom "Februar als gefährlichstem Monat für Bäume", weil ab Anfang März bis in den Herbst hinein per Gesetz keine Baumfällarbeiten erlaubt sind, sprach GAL-Fraktionschefin Kramer. Nicht nur als Kohlenstoffdioxid-Binder schützten Bäume nachweislich vor den dramatischen Folgen des Klimawandels. Alleen seien Teil der Kulturlandschaft und unverwechselbares Wahrzeichen ganzer Regionen: "Sie verbinden, bieten Brut- und Rastplätze für Vögel, Insekten und Kleinsäuger. Alleen spenden Schatten, verringern den Straßenlärm und binden Staub und Abgase."

Das gelte für einen Wendehammer nicht, hatte zuvor auch Treber-Koban verdeutlicht: "Der versiegelt Boden, zerstört damit Lebensraum jeder Art, heizt sich im Sommer auf und sorgt wie jede Straße für mehr Verkehr." Denn dies sei der einzige Zweck eines Wendehammers: "Autos können darauf fahren." In diesem Zuge verwies Treber-Koban auf die "paradoxe" Bring- und Abhol-Mentalität vieler Erziehungsberechtigter, die neudeutsch mit "Kiss & Go" überschrieben wird. Dabei bemühten sich die Leitungen der Grundschulen seit Jahren, das Bringen und Abholen der Kinder in "Elterntaxis" zu minimieren. Dass vor dem Schulzentrum West ein derartiges "Kiss & Go" ausdrücklich geplant und gewollt ist, stelle eine konzeptionelle Schwäche dar, so die Perspektive der Klimaschützerin.