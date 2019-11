Seit 2015 lässt der Zonta Club Weinheimer Gebäude Jahr für Jahr in Orange leuchten, um auf Gewalt an Mädchen und Frauen aufmerksam zu machen. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. „Orange your City“ und „Orange the World“: Am Montag, dem „Internationalen Tages gegen Gewalt an Mädchen und Frauen“, erstrahlten unter diesem Motto das Alte Rathaus und die Evangelische Stadtkirche abends in orangefarbenem Licht. Zum „Fünfjährigen“ der vom Zonta Club 2015 erstmals auch in Weinheim organisierten Aktion hatten sich auch die anderen weiblichen Serviceclubs der Zweiburgenstadt angeschlossen: der Ladies Circle 29 Weinheim, der Soroptimist International Club Weinheim, der Tangent Club Weinheim sowie die „alwine“-Stiftung.

Damit wollen die Teilnehmer ein Statement setzen, Missstände anprangern, Gespräche in Gang setzen, Informationen weitergeben und nach Lösungen suchen, so Sabine Stein von den „sorores optimae“, den „besten Schwestern“. Angesichts der Tatsache, dass 2018 allein in der Bundesrepublik 133 Frauen von ihren (Ex-)Partnern getötet und weiteren 140.755 Frauen anderweitig Gewalt angetan wurde, müsse dem „Verschweigen, Vertuschen und Verharmlosen“ ein Ende gesetzt werden. Dass man einen derartigen Tag überhaupt brauche, sei eine Schande ohnegleichen.

Er finde es „bedrückend“, wenn er sich vorstelle, dass durchschnittlich jede Minute irgendwo eine Frau Opfer von Gewalttätern werde, so Pfarrer Stefan Royar. Auch die Kirche habe in der Vergangenheit ihren Anteil daran gehabt, dass Frauen als „Untertanen des Mannes“ oder „dienstbare Mägde“ wahrgenommen wurden. Die Anwendung von Gewalt zeige die Hilflosigkeit vieler Männer auf, so Royar. Er regte für seine Geschlechtsgenossen einen „Blue Day“ an. Auch dass an diesem Abend nur wenige Männer unter den Interessierten waren, stelle ein beredtes Zeichen dar.

Erschreckende Zahlen nannte auch Soroptimisten-Vizepräsidentin Bettina Hahne. Es sei schier unvorstellbar, dass jede dritte Frau seit ihrem 15. Geburtstag Gewalt erlitten habe – weil sie eine Frau ist: „Wenn sie nicht sogar schon als Kind Opfer wurde.“ Dabei spreche sie nur von sexueller und physischer Gewalt. Von Frauen, die belästigt werden, sexistische Bemerkungen ertragen und sich im Beruf gegen übergriffige Männer wehren müssen oder zuhause von ihren Partnern gedemütigt, bedroht und beschimpft werden, gar nicht zu reden.

Dabei würden die wenigsten Fälle der Polizei gemeldet, noch weniger kommen vor Gericht. Schuldgefühle, Angst vor dem Täter, Scham, Unsicherheit und Abhängigkeit sind die Gründe, warum viele Frauen schweigen. Mit einer Plakataktion in der Weinheim Galerie hoffe man, Bewusstsein dafür zu wecken, dass Frauen sehr viel mehr Ängsten ausgesetzt sind als Männer, so Hahne. Frauen mieden Orte, an denen sie Gefahr laufen, angemacht, belästigt oder begrapscht zu werden. Sie nähmen weniger am öffentlichen Leben teil, weil sie sich nachts aus Angst nicht in bestimmte Gegenden der Stadt trauen. Unter anderem deshalb sei es notwendig, die Rolle von gewalttätigen Männern genauer zu beleuchten.

Das gelte nicht nur in Hinblick auf die strafrechtliche Aufarbeitung, sondern auch auf gesellschaftliche Mechanismen. Vor allem müsse eine öffentliche Debatte des „Nicht-Wegsehens“ und „Nicht-Weghörens“ geführt werden, in der in aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht wird, dass es „nicht attraktiv“, „nicht männlich“ und „nicht akzeptabel“ ist, Frauen zu bedrängen, zu belästigen oder zu schlagen. Diese Debatte finde bisher nicht statt: „Wir sollten sie gemeinsam anstoßen.“

Je lauter man dieses Ziel verfolge, desto mehr Gehör finde man, spann Programmdirektorin Martina Ott vom Club Soroptimist International Bens-heim/Heppenheim den Faden weiter. Sie verwies auf die Istanbul Konvention des Europarats. Das 2011 geschlossene völkerrechtliche Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt lege die Basis für ein wertschätzendes Miteinander. Darüber hinaus sei in Zeiten der Digitalisierung eine neue Ethik im Umgang der Geschlechter miteinander notwendig.

Wichtig sei es, das Bild zu ändern, das Männer oft von Frauen haben, fand Stella Kirgiane-Efremidou. „Bedauerlich“ fand es die SPD-Stadträtin, dass Weinheim über keine Gleichstellungsbeauftragte verfügt. Gewalt gegen Frauen in jeglicher Form sei auch in der Zweiburgenstadt ein Thema, das es anzugehen gilt. Heißer Punsch und vom Verein „Kochkultur“ angerichtete Karottensuppe vereinte die rund 70 Teilnehmer am Ende in angeregten Gesprächen und Diskussionsrunden.