Weinheim-Lützelsachsen. (keke) Sie nennen sich selbst "Foodsaver", auf Deutsch "Lebensmittelretter". Ihre uneigennützige und ehrenamtliche Aufgabe besteht darin, "gerettete Lebensmittel", die noch zur Weitergabe und zum Verzehr geeignet sind, zu einem "Fairteiler" zu bringen, aus dem sich alle Menschen kostenlos bedienen können. Aber auch andere dürfen Lebensmittel dorthin bringen, die sie zu Hause oder nach einer Party übrighaben und nicht mehr verbrauchen wollen oder können.

Seit gut zwei Jahren steht ein Regal, das Angehörige des "Männerschuppens" gezimmert haben, in der Nähe der Weinheimer Stadthalle. Mitte dieser Woche kam durch Mitglieder der "Lernwerkstatt Weinheim" unter der Leitung von Khalil Sephernia ein weiteres hinzu, das seinen Standort am Parkplatz oberhalb des Friedhofs im Lützelgässel gefunden hat. "Herausnehmen dürfen das dort bereitgestellte Essen alle Menschen – egal, wo sie wohnen, und ohne irgendwelche Voraussetzungen erfüllen zu müssen", erklärten die Lebensmittelretterinnen Tamy Fras, Kira Appelt und Klaudia Freund von der Foodsharing-Gruppe Weinheim-Viernheim und Umgebung bei der Einweihung die Vorgehensweise.

Es stehe vor allem der Umweltaspekt im Vordergrund, verdeutlichte Fraas: "Es geht darum, dass nichts Genießbares weggeworfen werden muss." Deutschlandweit wandern laut der WWF-Studie "Das große Wegschmeißen" jährlich mehr als 18 Millionen Tonnen Lebensmittel in die Tonne, obwohl sie noch essbar wären. Das entspricht fast einem Drittel des aktuellen Nahrungsmittelverbrauchs von 54,5 Millionen Tonnen.

Bereits vor einem Jahr hatte der Lützelsachsener Ortschaftsrat einmütig der Aufstellung eines solchen Regals zugestimmt, so Ortsvorsteherin Doris Falter. Wegen Corona habe die Verwirklichung des Beschlusses allerdings länger gedauert. Die Stadtwerke Weinheim wiederum erlaubten die Befestigung des gut einen Meter hohen und 80 Zentimeter tiefen, geschlossenen Schranks an ihrem Stromverteilerhäuschen. Um das Regal zu füllen, hatte Falter aus ihrem eigenen Garten frisch geerntete Salatköpfe mitgebracht. Kistenweise Brot, Obst, Gemüse, Lasagne, Sauerkirschgläser und vieles andere mehr holten die Foodsaver aus dem Kofferraum ihrer Autos und füllten damit die Regalbretter auf.

Weinheim allein könne die Welt zwar nicht retten, so Erster Bürgermeister Torsten Fetzner: "Aber wir können Bewusstsein für Missstände schaffen." Nicht weniger stolz zeigte er sich über die kürzlich erfolgte Ernennung der Zweiburgenstadt zur "Foodsharing-City". Zur Foodsharing-Stadt kann eine Kommune nur werden, wenn es neben einem Foodsharing-Team vor Ort auch eine von der Verwaltung unterschriebene Motivationserklärung vorliegt. Damit soll die Partnerschaft zwischen Foodsharing vor Ort und der Öffentlichkeit unterstrichen werden.

In der von OB Manuel Just unterschriebenen Urkunde erkennt die Verwaltung die Bedeutung von Lebensmitteln für die Gesellschaft an: "Wir setzen uns das Ziel, eine höhere Wertschätzung von Lebensmitteln und die Reduktion von Lebensmittelverschwendung zu erreichen." In Deutschland gibt es aktuell erst acht Foodsharing-Städte, 19 stehen auf einer Warteliste.