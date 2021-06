Von Philipp Weber

Weinheim-Lützelsachsen. Das Gebiet "Südlich Lützelsachsen Ebene" ist acht Hektar groß. Es grenzt an die B3, die Muckensturmer Straße und die Bahnlinie. Im derzeit gültigen Regionalplan ist es eine "Weiße Fläche". Die Metropolregion sieht hier bislang keinerlei Vorrang, weder für Natur, noch für Landwirtschaft, noch für Besiedelung. Ein Stockwerk tiefer sieht die Sache anders aus: Im Flächennutzungsplan der Stadt Weinheim ist das Gebiet eine "Fläche für die Landwirtschaft".

Im Zuge der aktuellen Fortschreibung des Regionalplans will die Stadtverwaltung die Fläche so "weiß" lassen, wie sie ist. Schließlich sollen nicht schon vor Beginn des Beteiligungsprojekts Zukunftswerkstatt Fakten geschaffen werden. Allerdings könnte das Gebiet trotzdem zu den Randbereichen in Weinheims Ebene zählen, die mittelfristig für weitere Siedlungstätigkeiten infrage kommen. Immerhin sehen die Regionalplaner in Weinheim einen entsprechenden Schwerpunkt. Bevor der Gemeinderat am Mittwoch, 16. Juni, Stellung nimmt zum Regionalplan, werden die Ortschaftsräte gehört. Lützelsachsen war am Donnerstag dran. Kastor Höhn vom Amt für Stadtentwicklung stellte sich den Fragen des Gremiums – und nahm am Ende dessen Antrag an den Gemeinderat zur Kenntnis.

Ortsvorsteherin Doris Falter (Freie Wähler) erinnerte an die Leistungen, die ihr Ort bereits mit der Zur-Verfügung-Stellung des Areals Lützelsachsen Ebene erbracht hatte. Einer Erweiterung dieses Gebiets gen Süden wertete sie kritisch, da etwaige Bewohner von Verkehr umzingelt wären. Hermann Kampfl (Freie Wähler) wunderte sich über die Formel der Metropolregion, die für Städte wie Weinheim alle fünf Jahre ein Wohnbauplus in Höhe von 2,8 Prozent vorhersagt. Susanne Tröscher kritisierte den Faktor ebenfalls und arbeitete sich an dem – aus ihrer Sicht – überzogenen Expansionsdrang der Planer ab. Christian Lehmann (CDU) wollte wissen, warum die Verwaltung die Gestaltungsflächen für die Zukunftswerkstatt dort sieht, wo Bauern arbeiten: "Ich weiß von zwei Betrieben, die gefährdet sind."

Höhn erklärte, dass die Verwaltung der Regionalplanung bewusst "weiße" oder mit nur wenigen Restriktionen versehene Flächen in der siedlungsnahen Ebene melden wolle, wegen der Zukunftswerkstatt. "Die Stadt macht keine Werbung für Siedlungsaktivitäten." Schließlich sei bisher nicht jede potenzielle Siedlungsfläche bebaut worden. Er verteidigte den Regionalplan: Die gemeinsam festgelegten Faktoren seien ein Fortschritt gegenüber dem Kirchturmdenken vergangener Zeiten, sagte er.

Susanne Tröscher beantragte dennoch, das Gelände "Südlich Lützelsachsen Ebene" zur Vorrangfläche für Landwirte zu machen. Kampfl stimmte zu, der Rest enthielt sich. Damit hatte der Ortschaftsrat ihrem Antrag stattgegeben: Der Gemeinderat wird sich mit dem Wunsch des Ortsgremiums befassen müssen.