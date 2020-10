Von Philipp Weber

Weinheim-Lützelsachsen. Es ist eine Mär, aber viele Gartenbesitzer glauben daran: Schottergärten seien pflegeleicht, hört man wieder und wieder. Roland Robra kann darüber nur den Kopf schütteln. Der Umweltberater der Stadt Weinheim will aufklären – und Menschen im besten Fall dazu bringen, ihre "Gärten des Grauens" wieder zu begrünen. Bei Annegret und Walter Leitwein ist das gelungen. Dem Großsachsener Ehepaar gehört ein Mehrfamilienhaus im Gebiet Lützelsachsen Ebene. Das 36 Quadratmeter große Grundstück davor ist am Dienstag und am Mittwoch Schauplatz einer Verwandlung geworden – die viele Medien interessiert.

Beim Thema Schottergärten setzt die Stadt auf Anreize, obwohl diese Gärten unzulässig sind. Der Grund: Ein Vorgehen gegen die unerlaubten Gärten sei mit einem großen Aufwand an Bürokratie und mit rechtlichen Unklarheiten verbunden. Das sei mit dem vorhandenen Personalstand nicht zu vereinbaren, so die Verwaltung auf RNZ-Anfrage. Folglich setzt man auf gute Beispiele statt Abschreckung. In der Etzwiesenstraße zahle die Eigentümerfamilie Leitwein die Gartenbauarbeiten selbst. Die Familie sei nun motiviert, weitere Gärten als Blühwiesen anzulegen. Der überschaubare Finanz-Beitrag der Stadt zahle sich in Form eines "Schaugartens" aus. Das Geld stammt aus Klimaschutzmitteln.

Immer noch klicken Fotoapparate, laufen Kameras und suchen Mikroträger nach O-Tönen, als sich der gelbe Bagger der Gartenbaufirma Bührer endlich in Bewegung setzt. Die Schaufel gräbt sich durch Schotter, Erde und Vlies. Das Gerät trägt den steinernen Garten am Rande der Etzwiesenstraße Quadratmeter für Quadratmeter ab. Steine, Erde und Vlies landen unter lautem Geschepper in einem Container.

Sie hätten den Schottergarten vor einigen Jahren anlegen lassen, erzählen die Leitweins. Auch sie haben auf eine Lösung gehofft, die wenig Aufwand erzeugt, aber viel Sauberkeit bringt. Dass diese Art von Gartengestaltung weder der Landesbauordnung noch dem örtlichen Bebauungsplan entspricht, sei ihnen nicht bewusst gewesen. Kein Wunder: Schon vor Monaten hatte der BUND in einer Mitteilung gerügt, dass es hier viele Eigentümer gebe, die es nicht so genau nehmen mit dem Bebauungsplan. Die Leitweins haben sich nun entschieden, der blühenden Natur eine Chance zu geben.

Umweltbeauftragter Robra hält Schottergärten für schädlich, in mehrererlei Hinsicht: Sie verhindern Blühpflanzen, die wiederum Insekten anlocken. Sie heizen sich und die Umgebung im Sommer auf, während grüne Gärten Kühlung bringen. Sie lassen Steinladungen um die halbe Welt reisen. Und wenn sie abgetragen oder runderneuert werden, bleibt Restmüll übrig, der irgendwo deponiert werden muss. "Wir wollen aber nicht gleich mit der Gesetzeskeule anrücken, sondern Anreize schaffen", beteuert Robra. So zahlt die Stadt Weinheim das Pflanzenmaterial – darunter viele Stauden – mit dem die 36 Hektar an der Etzwiesenstraße begrünt werden. Die Pflanzen werden am Mittwoch angeliefert.

Gartenbauer Jan Bührer war dabei, ebenso wie Weinheims Umweltberater Roland Robra (l.). Im Gepäck hatten sie Stauden, die den Garten von Annegret und Walter Leitwein (M.) begrünen. Foto: Dorn

Die Leitweins lassen den Medienrummel geduldig über sich ergehen. "Ade Schotter, hallo schöner Garten", sagt Walter Leitwein in die Mikrofone. Das Grundstück ist ausgewählt worden, weil es sich in Privatbesitz befindet – und weil es an einer halbwegs prominenten Stelle liegt. Die Etzwiesenstraße ist die Hauptanbindung von Lützelsachsen Ebene an die nahe gelegene Bundesstraße 3.

Umweltberater Robra hofft, weitere Eigentümer zum Umdenken bewegen zu können. Dafür steht ihm ein kleines Budget zur Verfügung. Die Pflanzen-Mischungen kommen aus der "Weinheimer Kiste", die es – in verschiedenen Zusammensetzungen – im Globus-Baumarkt zu kaufen gibt. Auch der Gartenbaubetrieb Bührer kooperiert hier gern.

Gartenbauer wie Umweltberater wissen, dass Schottergärten alles Mögliche sind – aber nicht pflegeleicht. Für unerwünschte Pflanzen (früher: Unkraut) ist das Vlies kein Hindernis, und Laub bleibt hier noch auffälliger liegen als im Grünen. Viele Schottergärten würden regelmäßig mit Herbiziden bearbeitet, so Robra. Demnach gilt für diese Vorgärten dasselbe wie für Bahnstrecken. Dann doch lieber grüne Stauden statt grauer Schotter.