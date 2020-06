Von Philipp Weber

Weinheim-Lützelsachsen. So schnell kann’s gehen: Noch Anfang April hatte Markus Sporer im RNZ-Gespräch offen von seinen Corona-bedingten Problemen berichtet. Der Lützelsachsener Unternehmer hatte nur wenig Kundschaft. Selbst an der Esso-Tankstelle wurde trotz spottbilliger Benzinpreise nur halb so viel getankt wie vor dem Ausbruch der Pandemie. Er halte Zapfsäulen, Bistro und Pressestand nur in Betrieb, um den Kunden weiter als Mobilitätsdienstleister zur Verfügung zu stehen, sagte der heute 33-Jährige damals.

Tempi passati: "Die Situation hat sich komplett gedreht", so Sporer am Montag. Im bleibe kaum Zeit für ein längeres Gespräch, weil ständig Kundschaft in sein Autohaus ströme. "Das Interesse an Elektroautos ist im Moment riesig", erklärt der Unternehmer: "Unser Partner hat diese Autos im Sortiment und kann sie zeitnah liefern", verweist er auf das Angebot eines großen Herstellers aus Frankreich und dessen Partnerfirmen.

Um die wirtschaftlichen Folgen des Corona-Lockdowns abzumildern und Zukunftstechnologien zu fördern, hat der Bund seinen Anteil an der Kaufprämie für Autos mit alternativen Antrieben verdoppelt. Bis Ende 2021 profitieren reine Elektroautos, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenautos, ebenso entsprechende Gebrauchtwagen.

Die Förderung von Zukunftstechnologien ergänzt sich in diesem Fall mit der generellen Senkung der Mehrwertsteuer, bei Autos von 19 auf 16 Prozent. Diese Regelung läuft am 1. Juli an; so viel Zeit braucht der Handel, um seine Preislisten umzustellen. Von der allgemeinen Steuersenkung profitieren auch Autofahrer, die sich für einen Verbrenner entscheiden. Auslaufen soll die temporäre Steuersenkung Ende dieses Jahres. Das Unternehmen Sporer spürt das schon jetzt: "Die Besucherfrequenz in unserem Showroom ist deutlich gestiegen", beschreibt Markus Sporer.

Natürlich sind er und seine Familie bei Weitem nicht der einzigen Anbieter in der Region Weinheim, der Autos mit alternativen Antriebstechnologien anbietet. Aber ein gewisses Interesse an Umwelt- und Klimathemen kann man den Lützelsachsenern durchaus zutrauen: So fand der Weinheimer Energietag, der sich mit neuen Technologien sowie Klima- und Umweltschutz befasst, bereits auf dem Gelände der Firma statt.

Benzin verkauft wird aber nach wie vor. Doch die Zahlen der Tankstelle seien noch nicht auf ihrem früheren Niveau angekommen: "Viele Menschen arbeiten nach wie vor im Homeoffice, das wirkt sich aus", ist sich Sporer sicher: "Aber die ganz schreckliche Zeit haben wir überstanden."

Dann warten schon die nächsten Kunden. Im Autohaus, versteht sich.