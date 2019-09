Weinheim. (pol/mare) Ein 25-jähriger Mann hat am Mittwochabend versucht, einen 29-Jähriger in Lützelsachsen zu töten. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Mannheim mit.

Zwischen den beiden Männern gab es schon am Nachmittag einen Streit. Es soll dabei um Geld und Schulden gegangen sein. Der Zwist artete dann aus, gegen 20.40 Uhr zückte der 25-Jährige dann ein Messer und stach auf den 29-Jährigen ein. Der wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus, Lebensgefahr war nicht ausgeschlossen.

Der Täter flüchtete, wurde von der Polizei aber schnell geschnappt. Es stellte sich heraus, dass er - wie auch der 29-Jährige - betrunken waren. Der 25-Jährige wurde am Donnerstag einem Richter in Mannheim vorgeführt, der Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erließ. Der Mann wurde in ein Gefängnis gebracht.