Weinheim. (RNZ) Auf dem Weg zu einem Brandeinsatz ist ein Löschfahrzeug der Weinheimer Feuerwehr regelrecht stecken geblieben. Die ehrenamtlichen Retter waren um kurz nach 19 Uhr in die Fichtestraße gerufen worden. Anwohner hatten Qualm gerochen, Rauchwarnmelder hatten ausgelöst. In der Küche einer Wohnung brannte ein Topf, den die Kräfte unter Zuhilfenahme von Atemschutzgeräten rasch erreichen und löschen konnten. Auch die Drehleiter wurde in Stellung gebracht. Mitarbeiter eines Rettungsdiensts kümmerten sich um die Bewohnerin, die aber nicht in die Klinik gebracht werden musste.

Auf der Anfahrt hätten sich Feuerwehr und Rettungsdienst den Weg durch die eng zugeparkte Fichte- und Heinestraße sowie den Breitwieserweg bahnen müssen, so ein Feuerwehrsprecher. Das erste Löschfahrzeug kam nur per Millimeterarbeit voran. Das Löschfahrzeug, das von der anderen Seite kam, hatte weniger Glück. Ein stehendes Fahrzeug sowie das Löschfahrzeug selbst wurden leicht beschädigt. Solche Unfälle seien dank der Feuerwehrmaschinisten selten, so der Sprecher. Doch weil im Einsatz jede Sekunde zählt, bittet die Feuerwehr Autofahrer, Acht zu geben – auch beim Parken.