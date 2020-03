Weinheim. (web) Als Ute Haizmann, Pfarrerin an der Peterskirche, am Sonntagmittag um etwa 13 Uhr nach Hause kam, stapelten sich in ihrem Maileingang schon 30 bis 40 Zuschriften. Der Life-Gottesdienst und die Worte von Prälat Traugott Schächtele hatten offensichtlich viele Menschen bewegt und genau das vermittelt, worum es in dem Gottesdienst ging: Zuversicht in schweren Zeiten. Auch auf der Facebook-Seite der Gemeinde an der Peterskirche gab es nach dem live gestreamten und gesendeten Gottesdienst zahlreiche Rückmeldungen.

Dort wurden Fotos von Kaffeetassen gepostet: Unter normalen Umständen findet nach dem Gottesdienst eine Einkehr statt. Ein Mann habe sogar aus dem Ausland geschrieben, so Haizmann. Er habe quasi gemeinsam mit seiner Frau gebetet, die in Deutschland ist. Haizmann ist froh, dass der mit heißer Nadel gestrickte Gottesdienst ohne große Pannen auskam. "Ich bin nur einmal vor die falsche Kamera gelaufen, der SWR-Mitarbeiter hat mir aber rechtzeitig ein entsprechendes Zeichen gegeben." Das Drehteam in Minimalbesetzung habe sich hervorragend verhalten, lobt Haizmann. Und: Kantor Simon Langenbach erhält Unterstützung. Ein junger Mann erklärte sich bereit, am Sonntagabend an seiner Stelle "Der Mond ist aufgegangen" zu spielen: vom Turm der Peterskirche.