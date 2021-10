Weinheim. (RNZ) Die "Weinheimer Lichtblicke", die im zurückliegenden Jahr die Innenstadt in ein besonders Licht rückten, waren ein visuelles Erlebnis. Schon damals war die Aktion – ermöglicht von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord – auch zur Belebung des Handels gedacht. In der Tat lockten die Lichtblicke Besucher in die City. Nur: Schon kurze Zeit nach dem Start musste der Einzelhandel damals in den Corona-Lockdown.

Zwölf Monate und viele Tausend Impfungen später dürfte die Aktion dieses Jahr unter einem etwas besseren Stern stehen. Wenn Erster Bürgermeister Torsten Fetzner mit je einem Vertreter der Sparkasse, der IG Marktplatz und des Vereins "Lebendiges Weinheim" am Freitag, 26. November, 18 Uhr, am Alten Rathaus wieder die "Weinheimer Lichtblicke" startet, wollen die aktiven Einzelhändler den Abend nutzen, um die Geschäfte länger zu öffnen. Es ist der Freitagabend vor dem ersten Advent.

Das altehrwürdige Gebäude aus der frühen Neuzeit, das einst als Kaufhaus erbaut wurde, beherbergt mittlerweile die Tourist-Info und den Bürgersaal. Es wird dann ebenso in Szene gesetzt wie das Deutschordenshaus, der heutige Sitz des städtischen Museums sowie die uralte Zeder am Weinheimer Schloss. Dort, im Schlosshof, soll ein kleiner Zauberwald entstehen.

Die Aktion "Weinheimer Lichtblicke" ist 2020 entstanden, als die Sparkasse Rhein-Neckar-Nord die Stadt in den tieftraurigsten Coronazeiten mit einer großzügigen Spende für die Innenstadt-Aktion unterstützte. Das sprichwörtliche "Licht am Ende des Tunnels" kam so gut an, dass sich viele Menschen eine Neuauflage gewünscht hätten, teilt die Stadtverwaltung mit. Auch die Sparkasse ist nun wieder dabei.

"Eine Aktion, die wunderbar zu unserer Stadt und unserer Philosophie eines Wohlfühleinkaufs passt", freut sich Christian Mayer, Vorsitzender des Vereins "Lebendiges Weinheim", in dem die Einzelhändler organisiert sind. Der Verein bringt sich mit seiner originellen Weihnachtsdekoration ein: Überlebensgroße Nussknacker aus Holz begleiten die Menschen wieder beim Einkaufsbummel.