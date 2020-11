Weinheim. (RNZ) Das Land fördert den Erhalt und die Sanierung von Denkmalen – und Weinheim profitiert davon: 84.470 Euro fließen in dieser Tranche in das denkmalgeschützte Verwaltungsgebäude in Weinheim. Das teilen die Landtagsabgeordneten Uli Sckerl (Grüne) und Julia Philippi (CDU) mit.

Konkret profitiert die Stadt Weinheim mit dem Geld für die Außeninstandsetzung sowie den Dachgeschossumbau des Schlosses. In der dritten und letzten Tranche des Denkmalförderprogramms 2020 werden rund 3,6 Millionen zum Erhalt, Sanieren und Nutzen von 50 Kulturdenkmalen ausgeschüttet. Es handelt sich dabei um 20 private, 18 kirchliche und zwölf kommunale Denkmale.

Schwerpunkte sind Dach-, Fassaden- und Fenstersanierungen. Generell unterstützt das Land schwerpunktmäßig alte Kirchen und Klöster, Burgruinen, historische Ortskerne oder Mühlen und alte Industrieanlagen.

Das Land erhält das Geld überwiegend aus Erlösen der Staatlichen Toto-Lotto Baden-Württemberg.