Von Philipp Weber

Weinheim. Haben Unbekannte kürzlich eine schwer erkrankte Katze am Parkplatz des Hector Sport-Centrums ausgesetzt, um das Tier dort sterben zu lassen? Die Aktiven des Tierschutzvereins vermuten genau das. Die Box mit dem etwa zehn Jahre alten Katzenweibchen habe ein weinig abseits gestanden. Vermutlich harrte das Tier in der Kühle der Nacht aus.

Als man die Katze im Tierheim untersuchte, erfolgte ein schlimmer Befund. Das Tier hatte einen offenen Tumor am Unterbauch. Die Tierschützer sind verständlicherweise entsetzt. Denn egal, ob sich Tierhalter den Tierarzt leisten können oder nicht: "Das Aussetzen von Tieren ist eine Ordnungswidrigkeit oder sogar Straftat." Wenn Tiere aufgrund einer Kurzschlussreaktion ausgesetzt werden, die den Haltern später leidtut, sollten sich diese wenigstens im Tierheim melden, um den Impfstatus und weitere Informationen weiterzugeben.

Der Tumor wurde wegoperiert. Weitergehende Prognosen sind bei dieser Art von Erkrankung schwierig, das weiß man aus trauriger Erfahrung. Dennoch wird für das Tier ein guter Platz gesucht: Seine vielleicht letzte Lebenszeit sollte es im Kreise fürsorglicher Menschen verbringen, finden die Tierschützer. Sie hoffen auf entsprechende Angebote, die unter der Rufnummer 06201/ 6 22 24 und unter info@tierheim-weinheim.de abgegeben werden können.

Sie betonen, dass mithilfe einer Katzenschutzverordnung, bei der neben der Kastrations- auch die Registrierungspflicht selbstverständlich wäre, das anonyme Aussetzen der Tiere eingedämmt werden könne: "Ein Grund mehr, etwas mehr Geschwindigkeit in die Verhandlungen zu der Katzenschutzverordnung in Weinheim zu bringen", fordern sie.

Die RNZ fragte bei der Verwaltung nach. "Der Antrag auf Erlass einer Katzenschutzverordnung befindet sich in der Phase der rechtlichen Prüfung und Abstimmung mit dem Tierschutzverein Weinheim", teilt das Bürger- und Ordnungsamt mit. Um die Verordnung rechtssicher erlassen zu können, müsse das Vorhandensein einer hohen Katzenpopulation dokumentiert sein. Die sogenannten Kolonien, in denen frei lebende Katzen hausen, müssten erfasst sein. Es sei auch der Nachweis zu erbringen, dass es wegen der hohen Population Tierschutzprobleme gibt, die Katzen also Schmerzen, Schäden oder Leid davontragen. Man müsse zudem nachweisen, dass andere Maßnahmen nicht ausreichen und das Leid der Tiere durch eine Verringerung der Population abnimmt.

"Bei der Vorprüfung der rechtlichen Voraussetzungen ergaben sich vonseiten der Verwaltung noch Fragen an den Tierschutzverein", teilt das Amt mit. Ende Februar 2022 habe ein Sondierungsgespräch stattgefunden. Hierbei habe man den Verein um belastbares Zahlenmaterial gebeten, um die Erforderlichkeit einer Katzenschutzverordnung zu untermauern, da diese einen Eingriff ins Eigentum der Halter von Freigängerkatzen darstellt.

Bei der Verwaltung geht man nicht davon aus, dass eine Katzenschutzverordnung das Aussetzen erkrankter Tiere verhindert. "Die Katzenschutzverordnung regele Kennzeichnungs-, Registrierungs- und Kastrationspflicht. "Ein Verstoß hiergegen ist in Baden-Württemberg jedoch nicht bußgeldbewehrt."