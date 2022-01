Von Julian Baum

Weinheim. Die Glocken klangen an Weihnachten, die Kassen eher nicht. Im zweiten Pandemiewinter in Folge haben Gastronomie und Einzelhandel in der Stadt zwar bislang geöffnet, doch schon pünktlich zu Adventszeit und Jahreswechsel kamen strengere Auflagen: die 2G-Regelung für Geschäfte, die nicht zur Grundversorgung zählen, die 2G-Plus-Regelung für Gäste in Restaurants.

Noch im November befürchtete Gerald Haas, Sprecher der Interessengemeinschaft (IG) Marktplatz und Inhaber des Diebslochs, dass es ein "dickes Thema" wird: kaum Umsatz und Reservierungen für Weihnachtsfeiern von Volllast auf Minimum. Ähnliche Erfahrungen teilt Andrés Salazar, Inhaber vom Café Florian: ein mauer November, viele Reservierungen, dann viele Stornierungen. Große Weihnachtsfeiern seien früh abgesagt worden, das Ausweichen auf kleinere hielt nur kurz an: "Das haben wir von vielen gehört, es gab einen regelrechten Stornierungs-Boost für den Dezember."

Die Stadt und Sponsoren sorgten mit einer Weihnachtsbeleuchtung für etwas Stimmung. Foto: Kreutzer.

Die Erfahrung sagt, dass der Monat Dezember ein umsatzreicher ist, ergänzt er: Er entspreche in etwa einem guten Sommermonat. Dennoch könnten sie nur von ihren Gaststätten sprechen, so die beiden IG-Sprecher. Je nach Geschäftsmodell – Restaurant, Café oder Bar – könne es Unterschiede geben. Die Sonderhilfen des Staats über das Jahr unterstützten dabei nur bedingt. Der Tenor am Marktplatz indes sei für den Dezember überwiegend positiv, wie die beiden auf "kurzem Wege" mitbekamen. Dabei müsse man bedenken, dass das Essen außer Haus einiges an Umsatz eingebracht habe.

Vor Ort erleichterte die Teststation am Marktplatz die Arbeit der Gastronomen, nur vereinzelt mussten Leute weggeschickt werden. "Ein paar Fälle sind immer dabei, im Großen und Ganzen war es aber entspannt." Besonders im Drei-Länder-Eck Baden-Hessen-Pfalz vermissen viele Wirte jedoch einheitliche Regeln: "Das würde uns die Sache erleichtern, aber auch den Leuten", so Haas. Denn wie soll man den Wirrwarr überblicken, wenn man sich nicht ständig mit Verordnungen der Länder befasst?

Einer Sperrstunde, wie sie nach Weihnachten eingeführt wurde, begegnen die beiden mit gemischten Gefühlen. Einerseits seien die Argumente dafür nachvollziehbar, andererseits schaffe der frühe Thekenschluss ein weiteres Hindernis. Obwohl der Dezember in Ordnung gewesen und der Januar "konform" angelaufen sei, schweben Unsicherheiten über der Branche. Ein erneuter Lockdown etwa wäre nicht nur der Betriebswirtschaft wegen nicht zu verkraften die ständigen Wechsel schlagen aufs Gemüt: "Es zermürbt, und irgendwann macht es keine Freude mehr", so Haas.

Freude blieb auch beim Einzelhandel aus. Das Weihnachtsgeschäft sei "schleppend" verlaufen, wie Christian Meyer sagt. Der Vorsitzende des Einzelhandelsvereins "Lebendiges Weinheim" sieht vor allem einen Grund: "Ich habe von Kollegen gehört, dass die Auflagen den Kunden die Lust am Bummeln genommen haben." Auch die Absage des Weihnachtsmarkts beförderte das Ausbleiben der Passanten: "In der vergangenen Adventszeit hat einfach die Frequenz gefehlt." Das bestätigen Silvia Mayer aus der Buchhandlung Schäffner sowie Sebastian Kerner, Herrenausstatter im Modehaus Englert. Sowohl für den Buchhandel als auch für den Verkauf von Modeartikeln hat das Weihnachtsgeschäft einen gewichtigen Anteil am Jahresumsatz. Das Weihnachtsgeschäft beginne meist im November, erklärt Silvia Mayer.

2021 ließ es bis Mitte Dezember auf sich warten: "An den Adventssamstagen lässt sich das gut festmachen. Erst ab der dritten Dezemberwoche kam etwas Gefühl von Weihnachtseinkauf auf." Die leere Fußgängerzone am zweiten Adventssamstag sei "richtig gruselig" gewesen. Fehlende Laufkundschaft beobachtete auch Kerner, einher ging das mit "drastischen Umsatzeinbußen". Erschwerend kamen in der Textilbranche zudem Verzögerungen in der Lieferkette hinzu. Bis zu 15 Prozent der georderten Ware blieb aus.

Obwohl sie verschiedene Handelszweige repräsentieren, kommen Mayer und Kerner zu ähnlichen Schlussfolgerungen: Das Einkaufen als lustvolles Erlebnis fand diesen Winter kaum statt. Die Kunden hätten durchaus Verständnis für die Corona-Regelungen, erzählt Buchhändlerin Mayer; auch wenn sie hinzufügt, dass Kontrollen immer wieder Beratungsgespräche unterbrächen.

Vor allem sei es aber der Abhol-Verkauf gewesen, der ihnen durch die brisante Zeit half. Nichtsdestotrotz habe sie von der Kundschaft viel Solidarität mit dem stationären Buchhandel erfahren. Auch Kerner betont, wie treu ihm die Kunden bleiben: Dies sei die Lebensversicherung, die dazu helfe, mit "zwei blauen Augen durch die Pandemie zu kommen".