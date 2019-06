Für Pfarrer Schrimpf ein andauerndes Wunder: Zahlreiche Katholiken nahmen am Donnerstag an der Prozession zu Fronleichnam teil. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Seit mehr als 700 Jahren ziehen am Fronleichnamsfest Christen in aller Welt als "wanderndes Volk Gottes" durch die Straßen ihrer Städte und Dörfer. Mit dieser Sakramentsprozession als "Liturgie auf der Straße" bekunden die Gläubigen darüber hinaus, dass Gott selbst seine Fußspuren auf den Straßen der Erde hinterlassen hat und er überall dort, wo Menschen gehen, leben und wohnen, gegenwärtig ist und sein will.

"Wir tragen das Gebet in die Stadt und nehmen die Stadt in unser Gebet", verdeutlichten Pfarrer Gehard Schrimpf von der katholischen Pfarrei St. Laurentius und Diakon Günter Huth aus Herz Jesu beim gestrigen Gang durch die Straßen der Zweiburgenstadt. Das Gebet kam diesmal beim Innehalten an zwei mit Blumen geschmückten Altären zum Ausdruck, die vor der Ulner Kapelle und am oberen Ende des Marktplatzes vor der St. Laurentius-Kirche aufgebaut waren.

Vor der St.-Laurentius-Kirche war einer der beiden Altäre aufgebaut worden. Foto: Kreutzer

Bereits ab 6 Uhr waren hier fleißige Helfer am Werk gewesen, um die Altäre aufzubauen und herzurichten. "In den kleinsten Dingen ist Gott am Größten", lautete die Botschaft des Tages, wenn das gebrochene Brot als konsekrierte Hostie als Symbol für den Leib Christi in der Monstranz durch die Straßen getragen wird, so Pfarrer Schrimpf in seiner Predigt. Jesus selbst habe sich "das Brot des Lebens" genannt.

Der Geistliche nahm damit auf die Brotvermehrung und die "Speisung der 5000" in dem zuvor im Festgottesdienst verlesenen Korintherbrief des Apostels Paulus Bezug. Keine Machtdemonstration habe das Ganze dargestellt, eher das Gegenteil: "Im Kleinsten, in einem Stück Brot, ist Gott am größten." Gleichzeitig komme hier seine Demut am stärksten zum Ausdruck.

Der Kirchenchor unter der Leitung von Jutta Stock hatte die Messe mitgestaltet, der Posaunenchor instrumental und ein Dutzend Kommunionkinder die mehrere Hundert Personen zählende Prozession aus Katholiken, Angehörigen anderer Konfessionen, Religionen und Weltanschauungen mitbegleitet.

"Christus sucht zu jedem Einzelnen von ihnen eine Beziehung", machte Schrimpf deutlich. Gemeinsam feiere man die tiefe Liebe und Größe, die Gott offenbart. Mutter Teresa habe einmal einen kostbaren Rubin geschenkt bekommen, so der Seelsorger. Der solle den Tabernakel der Schwesternkapelle zieren, in dem der Leib Christi seinen Platz hat, entschied die mittlerweile heiliggesprochene "Mutter der Armen".

Ob man den Edelstein nicht besser verkaufen und mit dem Geld den Armen helfen sollte, wollten viele wissen. "Wenn Christus nicht mehr geehrt wird, werden bald auch die Armen nicht mehr geachtet", entgegnete Mutter Teresa.

Aber auch die Frage, ob es in der heutigen Zeit noch sinnvoll sei, Jesus öffentlich herumzutragen und ob dies von ihm angeordnet wurde, wusste Schrimpf zu beantworten. Aus dem heiligen Brot Kraft zu schöpfen, gerade in Zeiten, in denen sich auch Kirche verändert, stelle das bis heute andauernde eigentliche Wunder der Brotvermehrung dar.

Wenn wir nur noch uns selbst im Blick haben, nicht mehr zum Danken fähig sind und nur noch mit anderen konkurrieren, dann zerstören wir nicht nur uns selbst, sondern setzen auch unsere Freundschaft mit Gott aufs Spiel, machte eine der an den Altären ausgesprochenen Fürbitten deutlich: "Gott, gib uns ein hörendes Herz und starken Mut."

Das Fest der leiblichen Gegenwart Christi im Altarsakrament war erstmals 1246 im Bistum Lüttich gefeiert und knapp zwanzig Jahre später von Papst Urban IV. zum Fest der Gesamtkirche erhoben worden. Es geht auf eine Vision der später heiliggesprochenen Augustiner-Chorklosterfrau Juliana von Lüttich zurück. Diese habe in einer Vision den Mond gesehen, der an einer Stelle verdunkelt war, heißt es in der Überlieferung. Christus habe ihr dazu erklärt, dass der Mond das Kirchenjahr bedeutet und der dunkle Fleck auf dem Himmelskörper auf das Fehlen eines Festes des Altarsakramentes aufmerksam machen soll.