Weinheim. (web/zg) Der Hotelneubau am Bahnhof, den der Gemeinderat im April 2018 im Grundsatz beschlossen hat, könnte am Mittwoch, 13. November, konkrete Formen annehmen. Wenn die Mehrheit der Stadträte zustimmt, wird das Amt für Stadtentwicklung mit der Erstellung eines Bebauungsplans beginnen. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die die Stadt Weinheim am Donnerstag verschickt hat.

Der Bau eines Hotels auf einem derzeitigen Freudenberg-Parkplatz im Westen der Bahngleise zählte zu den Vorhaben, die OB Manuel Just zu Beginn seiner Amtszeit überprüfen wollte. Die Haltung der Verwaltung zu einem "ergänzenden Übernachtungsangebot in der Stadt" habe sich jedoch nicht geändert, teilt Justs Pressestelle mit. Sofern sich der Gemeinderat am Mittwoch für eines von zwei Konzepten entscheidet, kann der Investor seine Planungen vorantreiben.

Das Grundstück an der Mannheimer Straße, unterhalb des nordwestlichen Kopfs der OEG-Brücke gehört überwiegend der Firma Freudenberg. Diese hatte ein Hotel mit Tagungsräumen in Standortnähe gefordert. Er habe Gespräche geführt, die ihn in seiner Ansicht bestärkten, dass Weinheim durch ein weiteres Hotel gestärkt werde, so Just. Dabei habe ihn auch der Standort in der Nähe des Bahnhofs sowie der Firmen Freudenberg und Naturin überzeugt. Weitere Unternehmen, etwa Firmen aus dem Drei-Glocken-Center, teilten seine Auffassung. Just gibt zu bedenken, dass der von der Verwaltung favorisierte Investor ein Haus im Segment "Drei-Sterne-Plus/Vier Sterne" mit 100 Zimmern plane, das neben Tagungsräumen einen Fitnessbereich und eine Gastronomie bietet. Geht es allein nach der Zahl der Zimmer, wäre damit noch nicht einmal der Status Quo von 2015 erreicht, so der OB im Hinblick auf die Umnutzungen von Ebert-Park- und GUPS-Hotel sowie die Aufgabe des Hotels "Grüner Baum" in der Innenstadt.

Wie sein Vorgänger führt Just die keineswegs unumstrittene Hotelbedarfsanalyse aus dem Jahr 2018 ins Feld. Darin war ein zusätzliches (!) Potenzial von rund 30 000 Übernachtungen pro Jahr für Weinheim prognostiziert worden. "Ich weiß, dass unsere familiengeführten Hotels gute Arbeit leisten, aber ich bin auch überzeugt, dass ein neues Angebot mehr Nachfrage generiert." Wirtschaft und Veranstalter meldeten immer wieder, dass "etliche" Übernachtungen an Weinheim vorbei vergeben werden. Ein externes Fachbüro und die Touristiker vor Ort loten laut Just bereits aus, wie sich die Übernachtungszahlen weiter steigern lassen.