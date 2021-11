Weinheim. (web) Auf der einen Seite könnten circa 5340 Dreipersonenhaushalte klimaneutral mit Energie versorgt werden, was etwa 6410 Tonnen CO2 im Jahr einspart; auf der anderen Seite würden 14,5 Hektar Feldfläche zumindest zum Teil umgenutzt, was auch das Landschaftsbild verändert: Zwei Interessenten möchten Flächen im Viernheimer Feld im Südosten der A659 sowie im Gewann Farrenwiesen im Nordwesten des Autobahnkreuzes Weinheim für Fotovoltaikprojekte nutzen. Das geht jedoch nicht ohne den Gemeinderat: Der müsste im ersten Schritt Planverfahren für Freiflächen-Fotovoltaikanlagen auf Weinheimer Gemarkung im Grundsatz zustimmen – und im zweiten und dritten Schritt die Aufnahme von Vorbereitungen zu konkreten Verfahren in den beiden genannten Bereichen bejahen. Die Entscheidung ist auf Mittwoch, 17. November, terminiert. Zuvor trifft sich jedoch der technische Ausschuss am übermorgigen Mittwoch, 10. November, ab 17 Uhr in der Stadthalle zur öffentlichen Vorberatung. Prinzipiell wären konventionelle Anlagen für Freiflächen-Fotovoltaik auf 9,2 Hektar im Viernheimer Feld beziehungsweise erhöhte Agri-Fotovoltaikanlagen auf 5,3 Hektar in den Farrenwiesen möglich, da sich beide Flächen in einem 200-Meter-Korridor entlang von Autobahnen befinden. Unter anderem dort erlaubt der Gesetzgeber entsprechende Bebauungspläne.