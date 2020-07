Weinheim. (web) Corona und Kommunalpolitik: Während es in den letzten Gemeinderatssitzungen ums große Ganze ging, befasst sich der Kinder- und Jugendbeirat am kommenden Mittwoch mit der "Umsetzung von Maßnahmen in den Kindertagesstätten und Schulen bezügliche der Coronapandemie", wie es in der Beschlussvorlage heißt. Für die Berichterstattung der Verwaltung und die Aussprache im Beirat sind 60 Minuten vorgesehen – womöglich eine sportliche Zeitplanung. Was der Sitzungstag sonst noch bringt, ist an dieser Stelle nachzulesen.

> Zwei Schulen sollen zu Ganztagsbetrieben werden: Der Kinder- und Jugendbeirat befasst sich im zweiten Tagesordnungspunkt mit der Einrichtung des verbindlichen Ganztags an der Albert-Schweitzer-Grundschule (ASS) und eines Ganztagsschulbetriebs in Wahlform an der Johann-Sebastian-Bach-Förderschule (JSBS). Stadträte und Fachleute können eine Empfehlung abgeben, die endgültige Entscheidung fällt der Gemeinderat am 22. Juli. Bekanntlich sollen die Grund- und die Förderschule zum Schuljahr 2021/22 von ihren heutigen Standorten ins "Schulzentrum Weststadt" ziehen. Vor allem in Bezug auf den verbindlichen Ganztag an der ASS beruft sich die Verwaltung auf einen über zehn Jahre währenden Entwicklungsprozess: Die erste "offizielle" Begehung der schon damals sanierungsbedürftigen Grundschule fand 2006 statt.

Seither hätten sich die baulichen, aber auch konzeptionellen Bemühungen auf die Einrichtung eines modernen Ganztagsbetriebs fokussiert, argumentiert die Verwaltung. Umfragen unter den künftig betroffenen Eltern, aber auch eine Abstimmung in der Schulkonferenz hätten klare Mehrheiten für den verbindlichen Ganztag ergeben. Sollten der Gemeinderat und – nach Antragstellung – die Schulbehörden zustimmen, würde die ASS aber nicht auf einen Schlag zur verbindlichen Ganztagsschule: Bereits eingeschulte Kinder bekommen den Ganztag in Wahlform angeboten, sodass die Einrichtung erst 2024 vollständig zum verbindlichen Ganztagsbetrieb wird. Das Hortangebot an der ASS würde im Gegenzug schließen.

> Eine Schule soll zur Kita werden – zumindest zum Teil: Die Verwaltung rechnet damit, dass die Zahl der drei- bis sechsjährigen Weinheimer bis Mitte 2025 um eineinhalb Prozent im Jahr steigt und ein "zusätzlicher Platzbedarf" von neun Gruppen entsteht. Das entspricht 180 Plätzen. Bereits 2019 ließ die Verwaltung Vorschläge überprüfen, wo neue Räume eingerichtet werden könnten. Der Kinder- und Jugendbeirat befasst sich am Mittwoch mit einem davon: Es geht um die Einrichtung einer fünf Gruppen zählenden Kita in einem Teil der heutigen JSBS, die 2021 wiederum ins "Schulzentrum Weststadt" zieht.

Die Verwaltung schlägt nun vor, den Verwaltungstrakt sowie zwei von drei Pavillons der Bach-Schule umzunutzen und hier eine fünf Gruppen zählende Kita (jährliche Betriebskosten: 900.000 Euro) unterzubringen. Die vorbereitenden Arbeiten würden 815.000 Euro kosten. Die Kita – für die dann noch ein Träger ermittelt werden müsste – könnte im Herbst 2022 loslegen. Der ehedem geplante Abbruch des Schulgebäudes und der Verkauf des Grundstücks (erwartete Einnahmen: 1,9 Millionen Euro) müssten dann fünf bis zehn Jahre warten. Gebäudeteile wie Pavillon Nummer drei und die Sporthalle würden außer Betrieb genommen. Vereine, die die JSBS als Treffpunkt nutzen, könnten aber weiter kommen. Die Verwaltung sieht die immer wieder geforderte Einrichtung eines Grundschulstandorts an dieser Stelle indes weiter skeptisch.

Während sich der Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung am 15. Juli weiteren Aspekten dieser Thematik annimmt, fällt die endgültige Entscheidung am 22. Juli im Gemeinderat.

Info: Die öffentliche Sitzung des Kinder- und Jugendbeirats beginnt am Mittwoch, 8. Juli, 16 Uhr, in der Stadthalle. Im Anschluss tritt hier, um 19 Uhr, der Kulturausschuss zusammen (weitere Ankündigung folgt).