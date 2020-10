Weinheim. (RNZ) Bei der Weinheimer Feuerwehr wird es in absehbarer Zeit einen Wechsel an der Spitze geben. Sven Lillig (41), seit Januar 2018 hauptamtlicher Feuerwehrkommandant der Wehr, hat den Stadtspitzen mitgeteilt, dass er sich beruflich an einen anderen Ort orientieren will. Das teilt die Stadt Weinheim mit. "Wir bedauern das Ausscheiden dieses kompetenten Kommandanten und loyalen Menschen, aber respektieren selbstverständlich seine Entscheidung", wird Oberbürgermeister Manuel Just zitiert.

Lillig selbst habe "persönliche Gründe" für seinen Weggang aus Weinheim genannt. Er verwies aber auch auf das Vertrauensverhältnis, das ihn insbesondere mit OB Just sowie mit dem Ersten Bürgermeister und Feuerwehrdezernenten Dr. Torsten Fetzner verbunden habe.

Am Wochenende hatten Just und Fetzner zunächst den Gemeinderat und die Abteilungsleiter der Freiwilligen Feuerwehr über die Kündigung Lilligs informiert. Kraft Amtes ist der Kommandant in der Weinheimer Stadtverwaltung auch Brandschutz-Sachverständiger.

Der Hauptausschuss des Gemeinderates hatte den damals 38-jährigen Ingenieur für Brand- und Explosionsschutz im September 2017 zum Nachfolger des langjährigen Kommandanten Reinhold Albrecht gewählt. Lillig war zuvor als Projektingenieur für Brand- und Explosionsschutz bei der Firma Siemens tätig. Sein Studium des Rettungsingenieurwesens hatte er mit einer Bachelorarbeit zum Thema "Qualitätssicherung der Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr Mainz" abgeschlossen.

Im Verlauf seiner Tätigkeit musste Lillig auch noch in Diensten der Stadt Weinheim weitere Qualifikationen erwerben. "Dass er hierfür jeweils außerhalb von Weinheim gebunden war, stieß bei einigen Feuerwehr-Angehörigen auf Kritik", räumt die Pressestelle von sich aus ein.

Lillig und Erster Bürgermeister Fetzner betonten, dass die Kosten für die Vermittlung und Inhalte der Fortbildung, die nun dem nächsten Arbeitgeber zugutekommen, vom scheidenden Kommandanten an die Stadt zurückgezahlt werden. Das sei sogar vertraglich vereinbart. Den weitaus größeren Teil der Ausbildung habe aber die Landesfeuerwehrschule übernommen. Dabei seien der Stadt keine Kosten entstanden.

Fetzner und Just erklärten, dass die Einsatzstärke der Feuerwehr "selbstverständlich" auch in einer Übergangsphase in vollem Umfang erhalten bleibt. Die Stelle des Kommandanten wird – wie vor drei Jahren – öffentlich ausgeschrieben, die Neubesetzung dann im Hauptausschuss des Gemeinderates beschlossen.