Weinheim. (keke) Angemeldet waren nach Angaben der Polizei rund 300 Demonstranten. Am Ende waren es etwa 100 Schüler und Jugendliche sowie rund zwei Dutzend Erwachsene ("Parents for Future"), die vom Parkplatz des Café Central aus durch die Innenstadt zogen und sich zur Schlusskundgebung auf dem Marktplatz versammelten. "Wir streiken bis ihr handelt" und "Wir lernen nicht für eine zerstörte Umwelt" stand auf selbstgestalteten Plakaten und Transparenten der Jugendlichen, welche die gestrige "Fridays for Future"-Demo für den Appell nutzten: "Lasst uns diese Europawahl zur Klimawahl machen".

"Während wir hier stehen, schmelzen die Polarkappen, steigt der Meeresspiegel und sterben zahlreiche Arten aus", machte "Fridays for Future"-Sprecherin und Mitorganisatorin Frieda Fiedler deutlich. Die Menschen könnten zwar auf Plastiktüten verzichten und Fahrrad statt mit dem Auto fahren. Es brauche aber insgesamt ein klimaschützendes Europa, um die Welt zu retten. Beim Umweltschutz habe Europa schon viel erreicht, so die 22-Jährige. Wieso solle dies nicht auch beim Klimaschutz gelingen?

Gefragt sei vor allem die junge Generation, der durchaus bewusst sei, wie wichtig Klimaschutz ist: "Es braucht uns, um ’denen da oben’ zu zeigen, dass wir viel besser wissen, was wichtig ist". Weil es am Sonntag aber nicht nur um die Wahl des neuen Europaparlaments geht, forderte Fiedler die lautstark Parolen skandierenden, aber friedlich durch die Innenstadt ziehenden Jugendlichen auf, sich die Kandidaten für die Gemeinderatswahl genau anzuschauen. Klimaschutz fange im Kleinen an. "In Weinheim! Bei uns!", so Fiedler: "Kommt, wir retten den Planeten! Kommt, wir gehen wählen!"

"Eco not Ego" und "Die Dinosaurier dachten auch, sie hätten noch Zeit": "Weltretter" Jan, von Beruf Landschafts-gärtner, machte ebenfalls deutlich, dass es freitags Wichtigeres gebe, als in die Schule zu gehen. Am kommenden Sonntag würden Tatsachen geschaffen, wie es vor Ort, in Europa und in der Welt klimamäßig weitergeht.

Vereinzelt quittierten Passanten die sportlich-gymnastischen Einlagen der Jugendlichen ("Hoch für den Klimaschutz! Runter für die Kohle!") mit Kopfschütteln: "Ich weiß nicht, was das bringen soll. Die sollen lieber was lernen", war zu hören. Andere verwahrten sich gegen den Vorwurf, an der drohenden Klimakatastrophe mitschuldig zu sein und damit der nachfolgenden Generation "die Zukunft zu klauen". In der Mehrzahl gab es aber doch jede Menge Beifall. Worauf die Demonstranten spontan skandierten: "Leute, lasst das Klatschen sein, reiht euch in die Demo ein".

Merle und Laetitia benutzten das "Sch..."-Wort, um klarzumachen, was sie davon halten, die Schule schwänzen zu müsse, nur um den "Profis" nahezubringen, dass sie doch bitte ihren Job ernst nehmen sollten. Müsse man denn immer wieder auf die Straße gehen, um die eigene Zukunft zu retten? Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass die Politiker die Probleme erkennen und versuchen, diese zu lösen. Warum sie ihren Protest nicht in ihrer Freizeit artikulieren? "Weil es dann niemanden interessiert!". Was eine absolute Frechheit sei: "Erst wenn wir Regeln brechen, finden wir Gehör", so die Schülerinnen. Jeder Einzelne trage Verantwortung für die Erderwärmung und für die Zerstörung des Planeten. Einige trügen daran mehr Schuld als andere. Die milliardenschwere Finanzierung der Schwerölindustrie durch die Bundesregierung sei etwa Ausschlag gebender als eine kurze Fahrt zum Aldi mit dem Auto. Doch wenn jeder auch nur durch eine noch so kleine Veränderung etwas zum Klima beitrage und auf sein Konsumverhalten achte, könne man gemeinsam Großes bewirken.

Vor allem die jüngeren Menschen sollten Einfluss auf die Politik nehmen, die sie am längsten betrifft. Noch sei es nicht zu spät, die Klimakrise abzuwenden und die Erde zu bewahren, so Merle und Laetitia. Übrigens: Einige der Demonstranten gingen gestern nach dem Ende des Protests wieder zurück in die Schule.